Just Cavalli, il cuore della Milano Food Week 2018, dal 7 al 13 maggio

JUST CAVALLI MILAN FOOD WEEK

Milano Food Week 2018 conquisterà, anche quest’anno, la città con eventi esclusivi di ogni tipo e sapore, dal 7 al 13 Maggio.

La settimana più gustosa che ci sia, il cosiddetto Fuori Salone del Food & Wine torna con la sua nona edizione nella Capitale del food contemporaneo. Just Cavalli, il locale più elegante della città, all’ombra della Torre Branca, in viale Camoens, nello splendido giardino estivo, già inaugurato, propone una settimana dedicata alle eccellenze.

APPUNTAMENTO TUTTI I GIORNI PER L'APERITIVO

All’ora dell’aperitivo i brand del food & wine daranno appuntamento a tutti gli appassionati per sette imperdibili serate in un vero e proprio percorso enogastronomico tra le regioni italiane e anche i Paesi del Mondo, con le loro eccellenze e specialità, come è nello stile di Just Cavalli che, nel suo ristorante esclusivo, propone piatti simbolo del Made in Italy con tocchi internazionali, tutto diretto e guidato dallo chef Fabio Francone.

- Lunedì 7 maggio We Love Italy , kick off della settimana di Milano food week-Il Just Cavalli inaugura la settimana dedicata al food con una degustazione di vini e piatti italiani provenienti da tutte le regioni. Per gli amanti del made in Italy anche a tavola, con brand come: Ruggeri & C. che proporrà il suo Prosecco di Valdobbiadene (TV) pluripremiato, unica cantina in Prosecco ad aver ricevuto per ben 9 volte i Tre Bicchieri dalla Guida del Gambero Rosso con il suo Giustino B. Ruggeri ha ottenuto i punteggi più alti anche dalla prestigiosa guida The Wine Advocate di Robert Parker-92 punti al Giustino B e 91 al Vecchie Viti.

- SUELZU - vocabolo sardo per Quercia da sughero - presenterà il suo vino, eleborato secondo metodi tradizionali, associato al territorio, alla qualità e alla tradizione. Nel vigneto, all’origine, si produceva un ottimo Cannonau, oggi i proprietari sono impegnati a sfruttare al meglio le potenzialità del terreno e le condizioni climatiche pe produrre un vino unico, prodotto sotto il controllo dei migliori esperti del settore.

Per Ruggeri e Suelzu sarà presente eccezionalmente per Just Cavalli, Stefania Turato, wine coach, wine expert e blogger, al primo posto nel Concorso Nazionale per miglior Sommelier di Lombardia nel 2009. Stefania comunica il vino e il mondo che lo circonda, fatto di uomini, luoghi, storie di oggi, di ieri e domani sul suo sito stefaniaturato.com

Lunedì 7 maggio, nella serata di apertura della Milano Food Week 2018, MARCO COLOMBO, del Salumificio Colombo di Crosio della Valle (Varese), proporrà i suoi salumi e altri prodotti tipici nostrani. “Ho gusti semplicissimi, mi accontento solo del meglio”, è la filosofia di questa azienda, fondata nel 1922 da Salvo Colombo. Da un secolo produce salumi di qualità che hanno portato l’azienda ad essere un punto di riferimento, mantenendo un solido carattere familiare e un forte legame con le tradizioni lombarde della lavorazione delle carni. La collaborazione con noti produttori dei territori locali li ha portati a creare diversi prodotti innovativi come il salame alla birra, la coppa con la birra, il salame con Gorgonzola e la Mortadella di fegato con Grappa d’Angera. Dalle idee innovative è nata anche una nuova linea di prodotti denominati Rustici di Nonno Salvo, salami aromatizzati in 15 gusti diversi, che coniugano innovazione e tradizione.

Martedì 8 maggio The Lombardy Excellence, prodotti tipici e vini di spicco.

Mercoledì 9 maggio Tuscany Lovers, un evento che darà la possibilità di scoprire la Toscana attraverso un percorso culinario d’eccezione accompagnatop dai vini di Tommaso e Roberto Cavalli.

Giovedì 10 maggio Made in Puglia, un percorso a isole che vi porterà nelle antiche masserie dove i prodotti alimentari vengono ancora preparati in modo artigianale.

Venerdì 11 maggio – Lo chef Armando Codispoti, che ha girato il mondo per acquisire nuove esperienze culinarie e nuovi ingredienti, sarà al Just Cavalli per proporre Itameshi, piatti nati da un incontro di sapori italiani e Giapponesi, il tutto arricchito da un Oyster Bar ed una selezione di cruditées.

Sabato 12 maggio Emilia Romagna Tradition, un’esperienza unica di sapori, dove si potranno degustare salumi e formaggi tipici.

Domenica 13 maggio, Sushi& Sushi, un appuntamento dedicato interamente al sushi, dal più classico a quello fusion e ricercato, per un incontro di sapori orientali tra tradizione e innovazione.

MA C'E' DI PIU'

10, 11 e 12 Maggio OLIVIA GELATO

Porterà un carretto gelati con tendalino contenente 5 carapine e farà coppette gelato al momento da offrire ai clienti. Olivia Gelato è Gelato naturale come il sorriso! Nicoletta e Davide hanno mantenuto negli ultimi 10 anni come unica filosofia quella di offrire ai propri clienti prodotti genuini e naturali, accuratamente selezionati. Nessun utilizzo di conservanti, aromi artificiali, additivi chimici ed olio di palma! Solo ingredienti naturali, latte fresco di alta qualità e materie prime nel rispetto della salute dell’uomo e del pianeta, per offrire i sapori di una volta... quelli veri. Il risultato è un gelato sano e naturale che possa far riscoprire la naturalezza di un colore, il piacere di un profumo, di consistenze e gusti che pensavamo di aver dimenticato.