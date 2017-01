Kate Middleton, 2017 col botto: ecco le novità. FOTO

Kate Middleton fotografa amatoriale riconosciuta a livello nazionale. Kate Middleton è stata 'premiata' per i suoi scatti ai due figli, George e Charlotte, dalla Royal Photographic Society, che l'ha nominata membro onorario a vita.



Le motivazioni? "Talento ed entusiasmo". Tra l'altro Kate Middleton è anche andata contro la tradizione della famiglia reale: e' stata lei e non un fotografo professionista a fare i primi scatti alla piccola Charlotte nel 2015 e sempre Kate Middleton ha ricevuto molti apprezzamenti per le sue immagini di George nel primo giorno d'asilo finite sui principali media internazionali.

Kate Middleton e William cambiano vita

Dopo aver vissuto per tre anni nel cottage di Ammer Hall nel bucolico Norfolk, i duchi di Cambridge, William e Kate, si preparano da marzo a tornare a Londra. Non solo. William si e' convinto a rinunciare al suo lavoro di pilota di eliambulanze per impegnarsi di piu' nei doveri di membro della 'firm', la Royal Family. E' quanto scrive il conservatore Daily Telegraph secondo il quale anche la necessita' che il principino George vada a scuola a Londra ha spinto la coppia a tornare a Kensington Palace, la loro residenza ufficiale.



Kate Middleton e William tornano a Londra: ecco perché



Per George la strada e' tracciata. Andra' alla stesso 'asilo' (preparatory school) frequentato dal padre e e dallo zio Harry, la Wetherby School, la cui retta si agira sulle 6.500 sterline l'anno. Dopo che Sua Maesta', la bisnonna Elisabetta II ha compiuto 90 anni e si e' dimessa dalla presidenza di 25 opere di beneficienza, tocchera' anche a William, secondo in linea di successione al trono, accollarsi parte dei compiti che finora erano riservati alla regina.