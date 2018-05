Kate Middleton, "business" royal baby: Louis vale 50 mln. KATE MIDDLETON NEWS

Kate Middleton, il royal baby? E' anche un business per la Gran Bretagna. KATE MIDDLETON NEWS

Il royal baby Louis non ha portato solo gioia in Gran Bretagna. La nascita del principino potrebbe dare anche una spinta da 50 milioni di sterline all'economia del Regno Unito entro il compimento del primo anno di età. E' l'effetto royal baby di cui ha parlato la stampa inglese negli ultimi giorni. Il tutto grazie alla vendita di souvenir, cimeli e articoli per bambini, dai giocattoli alle copertine agli abitini. Secondo David Haigh, amministratore delegato della società di consulenza Brand Finance, come riporta l'Express, "la nascita del nuovo principe è anche un'enorme opportunità di marketing per i produttori britannici e i rivenditori di prodotti per l'infanzia che possono fare riferimento al bambino reale nelle loro campagne promozionali". Pare però che l'impatto sull'economia del terzo royal baby non raggiungerà i numeri dei fratellini George e Charlotte, ma la sfida è aperta...

Kate Middleton e royal baby, sui social le prime foto di Louis scattate dalla mamma

Pubblicate domenica 6 maggio sui social, dalla casa reale, le prime foto del principe Louis, terzo figlio di Wiliam e Kate, nato il 23 aprile. In una delle immagini il royal baby è su un cuscino, completamente vestito di bianco, in un'altra si vede la principessa Charlotte baciare il fratello sulla fronte. Queta seconda foto è stata scattata in occasione del compleanno di Charlotte, il 2 maggio. Sono queste le prime immagini di Louis rese pubbliche in cui il bimbo si vede davvero, dato che quando i genitori si 'offrirono' ai fotografi a poche ore dalla sua nascita si vedevano solo il naso e le dita del neonato.

Kate Middleton e William, ecco qual è il loro lavoro ufficiale. KATE MIDDLETON NEWS

Il certificato di nascita del principe Louis ha rivelato ciò che il principe William e Kate Middleton fanno per lavoro. Il documento, che fissa il nome in "Sua Altezza Reale il Principe Louis Arthur Charles di Cambridge", elenca i soliti dettagli come la data e il luogo di nascita del neonato. Ma sono le occupazioni elencate per il Duca e la Duchessa di Cambridge ad aver attirato l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica mondiale, tra la sorpresa, l'ironia e le polemiche. William e Kate Middleton di lavoro fanno rispettivamente il "principe" e la "principessa del Regno Unito".





Kate Middleton e William, 7 anni di matrimonio: festeggiano così. FOTO

Kate Middleton e il Principe William hanno festeggiato il loro settimo anniversario di matrimonio, celebrato il 29 aprile 2011, con Kensington Palace che ha condiviso una foto ricordo su Instagram (vedi gallery). Nell'immagine la coppia reale guida un'auo decappottabile con la scritta "JU5T WED". "Sette anni fa oggi - grazie per tutti i messaggi adorabili sull'anniversario di matrimonio del duca e della duchessa di Cambridge!". William e Kate Middleton si sono sposati all'Abbazia di Westminster e 36 milioni di persone si sono sintonizzate per vedere la giornata in diretta.

Kete Middleton e il royal baby: Louis non avrebbe dovuto essere principe, ma la regina intervenne e cambiò le regole

Il titolo completo del terzo royal baby è Sua Altezza Reale il Principe Luigi di Cambridge. Un titolo, quello di principe, che ha avuto solo perché la bisnonna Elisabetta ha cambiato le regole. Nel 1917, infatti, George V decise che i titoli di Altezza Reale dovessero essere limitati e stabilì che solo il monarca, i suoi figli, i nipoti e il primo nipote del Principe di Galles potessero avere titoli ufficiali. Secondo le vecchie regole, quindi, avremmo avuto Prince George ma i suoi fratelli più piccoli avrebbero avuto titoli diversi, come spiega il Daily Mirror. Charlotte sarebbe probabilmente stata Lady Charlotte Mountbatten-Windsor e il terzo royal baby sarebbe stato Lord Louis Mountbatten-Windsor. Ma prima che George nascesse, la sua bisnonna intervenne con una procedura legale che le consentisse di apportare una modifica senza passare per il Parlamento. Un avviso pubblicato sulla London Gazette stabilì che, a partire dal 31 dicembre 2012, tutti i figli del primogenito del Principe di Galles possono ricevere e godere del titolo di altezza reale ed essere a loro volta principi o principesse.

Kate Middleton dopo il parto? E' tormentone su Twitter. Le donne: "Noi, 7 ore dopo.."

Kate Middleton ha fatto scattare il tormentone su Twitter. Le mamme inglesi hanno riempito il social di ironiche foto in cui si mettono a confronto con Kate Middleton dopo la nascita del terzo royal baby, Louis. La duchessa di Cambridge si è infatti presentata in forma smagliante dopo il parto. Così la giornalista della Bbc Jane Garvey, che dopo aver visto Kate Middleton felice e rilassata mentre cullava il bimbo, ha twittato: "Non c’è dubbio che la duchessa di Cambridge sia sorprendente. La maggior parte delle donne dopo il parto assomigliano ad un sacco di patate. Pubblicherei una mia immagine post parto, ma avreste bisogno di sostegno dopo averla vista. Se siete disposte a condividere la vostra, twittate".

"Kate Middleton, a sette ore dal parto, è meglio di me sette ore dopo aver dormito dodici ore", ha risposto l'attrice Sarah Cooper. E tante mamme britanniche si sono buttate sull'ironia, mostrandosi subito dopo aver affrontato il parto per paragonarsi a Kate Middleton.

"Ho postato le foto perché, come nuova mamma, sento troppa pressione che non aiuta. Penso che sia importante mostrare la realtà del parto e della maternità in modo che le altre mamme non si sentano così sole", ha detto una di loro, Kalpana Vaughan Wilson, alla Bbc.



Little doubt that #DuchessofCambridge looks amazing Most women post-birth look like a sack of spuds. I'd post an image of me but you'd need help afterwards. If you're willing to share your truth, tweet @BBCWomansHour — Jane Garvey (@janegarvey1) 24 aprile 2018

KATE MIDDLETON, TUTTI I LOOK DELLE ULTIME SETTIMANE DI GRAVIDANZA. FOTO

Kate Middleton e Meghan Markle, la sfida di look. GUARDA IL VIDEO



