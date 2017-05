Kate Middleton, Charlotte compie 2 anni. Ecco la nuova foto. Ed è "giallo"...

Charlotte, la figlia di William e Kate Middleton, compie due anni e mamma e papà, per festeggiare il compleanno della piccola principessa, pubblicano sui social una sua foto ufficiale. L’immagine è stata scattata proprio da Kate Middleton, in aprile. Come si legge su Facebook, "il duca e la duchessa di Cambridge sono molto felici di condividere la foto" della più giovane componente della famiglia reale. Ma è "giallO": il web si divide sulla somiglianza della piccola Charlotte. Per alcuni è la fotocopia di Diana e per altri quella della regina Elisabetta II.