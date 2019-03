Kate Middleton ci prova ancora: abito "riciclato e rifatto". ROYAL FAMILY NEWS

ROYAL FAMILY NEWS Kate Middleton regina tra i vip a Londra

Ancora una volta Kate Middleton, la duchessa di Cambridge, fa parlare di sè e lo fa in occasione del gala National Portrait Gallery nella capitale inglese. Una sfilata di star e celebrities che però nulla possono di fronte allo charme e all'eleganza della moglie del principe William d'Inghilterra che si è presentata non accompagnata.

ROYAL FAMILY NEWS, Kate Middleton e l'abito riciclato

Protagonista vero il suo abito floreale riciclato di Alexander McQueen, indossato dalla stessa Kate Middleton in occasione dei Bafta Awards nel 2017 (gli oscar britannici) ma che presenta delle modifiche studiate e cucite dalla sarta rispetto alla versione precedente. Stavolta l'abito ha le spalle coperte, mentre in passato lasciava scoperto il décolleté

ROYAL FAMILY NEWS, Kate Middleton protagonista al National Portrait Gallery Gala

Numerosi i vip presenti alla serata che hanno sfilato in un parterre di celebrità non indifferente, dalla top model Kate Moss accompagnata dal compagno fotografo e conte Nikolai Von-Bismarck alla coppia Beckham che mano nella mano stronca sul nascere i rumors che li dava vicini alla rottura. Gli occhi però sono tutti per Kate Middleton che con la sua ineguagliabile eleganza accende gli occhi dei riflettori su di lei.

ROYAL FAMILY NEWS, continua la sfida tra Kate Middleton e Meghan Markle sugli abiti indossati

Da una parte la corsa "al risparmio" dall'altra l'ostentazione. Due modi diversi di apparire e di mostrarsi agli occhi del mondo quelli di Kate Middleton e Meghan Markle; da una parte la duchessa di Cambridge con i suoi abiti riciclati dall'altra le "spese pazze" di Meghan.

ROYAL FAMILY NEWS, guerra di look tra Kate Middleton e Meghan Markle



Già durante la cerimonia per il Commonwealth Day erano apparse così diverse esteticamente, Kate 'risparmiosa' ha riciclato il vestito e cappotto rosso di Catherine Walker che aveva gia' indossato in Nuova Zelanda nel 2014, Meghan si era presentata con un abito di Victoria Beckham (1668 sterline), abbinato a spolverino e capellino a tamburello color crema, dopo aver sfoggiato in mattinata, durante la visita alla Canada House, uno strepitoso completo verde bottiglia, costo stimato 8 mila sterline.