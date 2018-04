Kate Middleton diventa zia... In attesa del royal baby. KATE MIDDLETON NEWS

Kate Middleton diventerà mamma per la terza volta nei prossimi giorni, ma intanto festeggia anche l'arrivo del suo primo nipotino. La sorella Pippa Middleton è incinta del suo primo figlio, secondo il quotidiano inglese The Sun. Doppia festa, quindi, a casa Middleton. Pippa Middleton, al terzo mese di gravidanza, aspetta il suo primo figlio dal marito James Matthews. Middleton, 33 anni, e Matthews, 41 anni, si sono sposati l'anno scorso il 20 maggio nella chiesa di San Marco a Englefield e sono poi partiti per una luna di miele nella Polinesia francese e in Australia. Una bella notizia che arriva dopo settimane di tensione per Pippa Middleton. Il suocero è stato accusato di "stupro di minore", come riportato lo scorso 30 marzo dal Daily Mail. I fatti risalgono al 1998-1999, quando David Matthews, si trovava in vacanza in Francia.

Intanto Kate Middleton porebbe diventare mamma da un momento all'altro. In questo momento si trova a Londra, dove è rientrata venerdì, proprio in preparazione alla nascita del suo terzo figlio. Lo scrivono i giornali inglesi. Kate Middleton nelle ultime settimane si è infatti divisa tra la casa dei genitori a Bucklebury e la residenza reale a Sandringham, insieme ai due figli George e Charlotte, lontana da Londra. Come spiega "HELLO!", Kate Middleton e la famiglia hanno passato una bella e lunga vacanza pasquale nel Norfolk, ma ora sono tornati a Londra e George è tornato a scuola e Charlotte all'asilo. "Kate Middleton si godrà qualche momento di pace prima di diventare madre di tre figli", scrive il magazine inglese. L'evento della nascita è ormai atteso a giorni, essendo stato annunciato per il mese di aprile. L'ospedale dove Kate Middleton dovrà partorire è già transennato dall'inizio del mese e il divieto di parcheggio rimarrà fino al 30 di aprile.

Kensington Palace si prepara ad accogliere il Royal Baby numero 3: mancano pochi giorni al parto di Kate Middleton e i riflettori sono puntati sulla Lindo Wing del St. Mary's Hospital di Londra, dove la duchessa di Cambridge darà alla luce il suo terzo figlio, dopo George e Charlotte. Finora William e Kate hanno scelto nomi legati alla tradizione reale: i quotisti SNAI e metà aprile puntano sul fiocco rosa e scommettono su Mary a 4 volte la posta, con Alice a 9,00. Doppia cifra per l'omaggio a due grandi regine, Elizabeth a 10 e Victoria a 12.

Fiocco azzurro - Se dovesse nascere un maschietto, i nomi più quotati secondo i bookmaker sono Frederick, Arthur e James (tutti a 15), mentre per Albert si sale a 18; stessa quota per Alexander (o Alexandra, se fosse femmina) e Grace. Vale 20 volte la scommessa Henry - come lo zio, prossimo alle nozze con Meghan Markle - o Diana, come l'indimenticata "principessa del popolo". Charles, in onore del nonno, è un'ipotesi più lontana (a 35), con il bisnonno Philip a 25.



Una baby Catherine invece si gioca a 20, mentre un piccolo William vale 30, come Caroline o Edward. Olivia è una possibilità offerta a 25, con Richard, Albert, Francis e Isabella a 40. Poche chance per Adam (a 75) e Donald, ultima ipotesi in lavagna a 250. Un altro nome non presente sul tabellone si gioca a 4,25.



Scommesse aperte anche sul peso del bebè: l'ipotesi più probabile per SNAI - a 3 volte la scommessa - è tra i 3,750 e i 3,99 kg, come George (3,8 kg alla nascita) e Charlotte (3,7 kg). Un peso tra i 3,5 e i 3,749 kg si gioca a 3,50, mentre per superare i 4 kg la quota sale a 4,50.

L'insegna 'vietato parcheggiare' e' l'unico segnale, all'esterno del St.Mary's Hospital, a Paddington, in pieno centro a Londra, che Kate Middleton, la duchessa di Cambridge, e' ormai nelle ultime giornate di gravidanza e che il piccolo, quinto nella linea al trono britannico, potrebbe nascere a breve. L'ospedale e' lo stesso dove sono nati i fratelli, il principe George e la principessa Charlotte. Kensington Palace ha reso noto semplicemente che il piccolo e' atteso nel mese di aprile e il divieto di parcheggio e' esteso fino alla fine del mese, il 30 aprile.

Il 29 aprile e' la data in cui Kate Middleton sposo' il principe William, il primogenito del principe del Galles, Caar,o. La coppia festeggia quest'anno il settimo anniversario di nozze. Ma e' improbabile che il piccolo - di cui non e' noto il sesso ma che nascera' nello stesso reparto, The Lindo Wing, in cui sono nati i fratelli - si faccia attendere tanto.

Anche Kate Middleton va ufficialmente in congedo di maternità. La sua ultima apparizione pubblica è stata il 23 marzo, quando Kate Middleton ha partecipato agli ultimi eventi pubblici . Kensington Palace ha confermato che questi sono stati gli ultimi impegni di Kate Middleton prima di partorire e ha annunciato che l'evento è atteso nel mese di aprile.

Kate Middleton a Londra ha celebrato la festa di San Patrizio, patrono d'Irlanda, che si festeggia il 17 marzo. Come da tradizione, il colore tipico di questa festa è il verde. Per questo alla parata in onore del santo Kate Middleton, Duchessa di Cambridge, ha scelto un look in total green.

Meghan Markle, fidanzata del principe Harry ed ex attrice americana Meghan Markle, ha partecipato con Kate Middleton per la prima volta ad un evento ufficiale in presenza della regina Elisabetta II, una commemorazione per la giornata del Commonwealth nell'Abbazia di Westminster, a Londr, lo scorso 12 marzo.



Tutti gli occhi erano puntati sulla sfida di look tra Kate Middleton e Meghan Markle, che ha indossato cappellino, cappotto e tacchi alti come fa di solito Kate Middleton. Diverso il colore: Kate Middleton in blu, Meghan Markle in bianco.



Per Meghan Markle questa la prova del suo inserimento nella famiglia reale britannica, che verrà ufficializzato con il matrimonio con il principe Harry, previsto il 19 maggio. Oltre alla Markle e Kate Middleton, alla cerimonia erano presenti anche il principe Carlo, sua moglie, la duchessa di Cornovaglia Camilla, il principe William e il principe Harry.

Kate Middleton fa discutere il mondo intero con l'abito verde scuro indossato ai Bafta Awards il 18 febbraio 2018. Quasi tutte le attrici si sono presentate in nero per appoggiare il movimento "Time’s Up" contro le molestie. Tra le eccezioni proprio Kate Middleton.



Perché Kate Middleton non si è vestita di nero? L'etichetta reale impone ai membri della famiglia reale di non assumere posizioni politiche. Se molti hanno preso quella di Kate Middleton come un segno di non schieramento contro le molestie, altri hanno invee giudicato il suo abito una mossa molto astuta. Niente nero, è vero, ma Kate Middleton ha scelto un verde scuro che vale come un nero. Non solo. L'abito stile impero ha, proprio sotto il seno, una fascia di colore nero che segna la vita. E così per molti Kate Middleton ha fatto una scelta molto intelligente, riuscendo a schierarsi nonostante l'etichetta.





Come accaduto ai Golden Globe, la maggior parte delle attrici, tra cui Angelina Jolie, Lupita Nyong'o e Jennifer Lawrence, indossavano abiti neri per protestare contro le molestie sessuali e le disuguaglianze subite dalle donne. Ha scelto invece un verde scuro, con cintura e borsa nere, la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton. In vista dei premi, inoltre, quasi 200 attrici britanniche e irlandesi - tra cui Emma Watson, Carey Mulligan, Emma Thompson e Saoirse Ronan - ispirate dal movimento Time's Up, hanno firmato una lettera aperta - pubblicata dal settimanale 'Observer' poco prima della cerimonia - contro le molestie sessuali sul lavoro e la parità di retribuzione. "Se hai detto 'il tempo è scaduto', se le storie che hai letto sui giornali ti hanno toccato e angosciato, unisciti a noi. Facciamo sì che il 2018 sia l'anno in cui violenza sessuale e abusi finiscano", si legge nella lettera. Poi la richiesta di donazioni a un nuovo fondo per la giustizia e l'uguaglianza nel Regno Unito che sarà gestito dall'associazione di beneficenza femminile 'Rosa' alla quale Emma Watson avrebbe già donato 1 milione di sterline (1,4 milioni di dollari), secondo l'Observer.