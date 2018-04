Kate Middleton e royal baby, la protagonista? Charlotte. KATE MIDDLETON NEWS

La vera protagonista di ieri, giorno in cui è nato il terzo royal baby, è stata la piccola Charlotte, che a soli 2 anni si è comportata come una vera principessa abituata a calcare le scene. La secondogenita di Kate Middleton e William è arrivata all'ospedale insieme al papà e al fratellino George, che però si è comportato in modo piuttosto timido. Charlotte, invece, ha salutato la folla di cittadini e giornalisti che si accalcavano fuori dall'ospedale finché non è entrata ed è scomparsa dietro la porta d'ingresso della clinica.

Un batuffolo bianco, nelle braccia della madre, Kate, completamente vestita di rosso, come di rosso era vestita Lady Diana quando presentò Harry al mondo: così ieri, 23 aprile, la duchessa di Cambridge ha presentato al mondo -sulle scale del Lindo Wing del St, Mary's Hospital, a Paddington, nel cuore di Londra- il piccolo appena nato e al quale ancora non e' stato dato il nome. Accompagnata dal marito, Kate, che aveva un aspetto radioso, appena un po' impacciata nei movimenti, e' rimasta per qualche minuto all'esterno, salutando la folla di cronisti e curiosi festanti. Poi e' rientrata e dopo poco, con il bimbo in un port-enfant, e' salita sull'auto scura che l'ha portata a casa. La duchessa e' stata in ospedale in tutto dodici ore esatte: il tempo di mettere al mondo il piccolo e poi tornare a Kensington Palace.

E' nato alle 11.01 il terzo figlio di Kate Middleton e del principe William. A darne notizia, un tweet dell'account ufficiale di Kensington Palace, secondo cui la duchessa di Cambridge ha dato alla luce un maschietto di circa 3,8 chili e che madre e neonato stanno bene.

La Duchessa di Cambridge è stata ricoverata in mattinata nella Lindo Wing del St Mary's Hospital, Paddington, nel centro di Londra, dopo essere arrivata in auto accompagnata dal marito William. "Il duca di Cambridge era presente al momento della nascita: la regina, il duca di Edimburgo, il principe di Galles, la duchessa di Cornovaglia, il principe Harry e i membri di entrambe le famiglie sono stati informati e si rallegrano della notizia", si legge nel post.

Il bambino sarà il quinto in linea di successione al trono, il sesto pronipote della regina e del duca di Edimburgo e un fratello più giovane del principe George e della principessa Charlotte. Il bimbo avrà il titolo di Sua Altezza Reale principe di Cambridge.

Kate Middleton diventa anche zia. Pippa Middleton incinta al terzo mese

Kate Middleton, diventata mamma per la terza volta, festeggia anche l'arrivo del suo primo nipotino. La sorella Pippa Middleton è incinta del suo primo figlio, secondo il quotidiano inglese The Sun. Doppia festa, quindi, a casa Middleton. Pippa Middleton, al terzo mese di gravidanza, aspetta il suo primo figlio dal marito James Matthews. Middleton, 33 anni, e Matthews, 41 anni, si sono sposati l'anno scorso il 20 maggio nella chiesa di San Marco a Englefield e sono poi partiti per una luna di miele nella Polinesia francese e in Australia. Una bella notizia che arriva dopo settimane di tensione per Pippa Middleton. Il suocero è stato accusato di "stupro di minore", come riportato lo scorso 30 marzo dal Daily Mail. I fatti risalgono al 1998-1999, quando David Matthews, si trovava in vacanza in Francia.

Kate Middleton era rientrata a Londra venerdì scorso, proprio in preparazione alla nascita del suo terzo figlio, come avevano scritto i giornali inglesi. Kate Middleton nelle ultime settimane prima del parto si è infatti divisa tra la casa dei genitori a Bucklebury e la residenza reale a Sandringham, insieme ai due figli George e Charlotte, lontana da Londra. Come ha spiegato "HELLO!", Kate Middleton e la famiglia hanno passato una bella e lunga vacanza pasquale nel Norfolk, ma poi sono tornati a Londra e George è tornato a scuola e Charlotte all'asilo. L'evento della nascita era stato annunciato genericamente per il mese di aprile. L'ospedale dove Kate Middleton ha partorito era stato già transennato dall'inizio del mese.

Kate Middleton col pancione, total look in verde per San Patrizio

Kate Middleton a Londra ha celebrato la festa di San Patrizio, patrono d'Irlanda, che si festeggia il 17 marzo. Come da tradizione, il colore tipico di questa festa è il verde. Per questo alla parata in onore del santo Kate Middleton, Duchessa di Cambridge, ha scelto un look in total green.

Kate Middleton e Meghan Markle, la sfida di look. GUARDA IL VIDEO

Meghan Markle, fidanzata del principe Harry ed ex attrice americana Meghan Markle, ha partecipato con Kate Middleton per la prima volta ad un evento ufficiale in presenza della regina Elisabetta II, una commemorazione per la giornata del Commonwealth nell'Abbazia di Westminster, a Londr, lo scorso 12 marzo. Tutti gli occhi erano puntati sulla sfida di look tra Kate Middleton e Meghan Markle, che ha indossato cappellino, cappotto e tacchi alti come fa di solito Kate Middleton. Diverso il colore: Kate Middleton in blu, Meghan Markle in bianco.



Per Meghan Markle questa la prova del suo inserimento nella famiglia reale britannica, che verrà ufficializzato con il matrimonio con il principe Harry, previsto il 19 maggio. Oltre alla Markle e Kate Middleton, alla cerimonia erano presenti anche il principe Carlo, sua moglie, la duchessa di Cornovaglia Camilla, il principe William e il principe Harry.

Kate Middleton ai Bafta Award in abito verde scuro. E' polemica. KATE MIDDLETON NEWS



Kate Middleton fa discutere il mondo intero con l'abito verde scuro indossato ai Bafta Awards il 18 febbraio 2018. Quasi tutte le attrici si sono presentate in nero per appoggiare il movimento "Time’s Up" contro le molestie. Tra le eccezioni proprio Kate Middleton.



Kate Middleton look: niente nero, ma verde scuro. KATE MIDDLETON NEWS

Perché Kate Middleton non si è vestita di nero? L'etichetta reale impone ai membri della famiglia reale di non assumere posizioni politiche. Se molti hanno preso quella di Kate Middleton come un segno di non schieramento contro le molestie, altri hanno invee giudicato il suo abito una mossa molto astuta. Niente nero, è vero, ma Kate Middleton ha scelto un verde scuro che vale come un nero. Non solo. L'abito stile impero ha, proprio sotto il seno, una fascia di colore nero che segna la vita. E così per molti Kate Middleton ha fatto una scelta molto intelligente, riuscendo a schierarsi nonostante l'etichetta.





Come accaduto ai Golden Globe, la maggior parte delle attrici, tra cui Angelina Jolie, Lupita Nyong'o e Jennifer Lawrence, indossavano abiti neri per protestare contro le molestie sessuali e le disuguaglianze subite dalle donne. Ha scelto invece un verde scuro, con cintura e borsa nere, la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton.