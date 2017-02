Kate Middleton in ombra... Ecco Harry d'Inghilterra con Meghan Markle

Kate Middleton si è ormai abituata a essere la "regina di cuori" degli inglesi, ma il suo fascino e l'attenzione di cui gode potrebbero essere incrinati ora da Meghan Markle, nuova fidanzata di Harry d'Inghilterra.



Il settimanale Chi pubblica in esclusiva le prime immagini del principe Harry d'Inghilterra, secondogenito del principe Carlo e di Lady Diana, mano nella mano a Londra con l'attrice americana Meghan Markle. Si ufficializza così la storia d'amore più clamorosa della casa reale britannica di tempi di Edoardo VIII e Wallis Simpson.



Meghan, infatti, non soltanto non ha una goccia di sangue blu nelle vene (ostacolo peraltro già superato da Kate Middleton) ma è di madre afroamericana e di padre olandese, fa l'attrice, ha una famiglia un po' movimentata (il fratellastro è stato arrestato per porto illegale di armi) ed è divorziata.



Eppure nonostante questi ostacoli la storia d'amore con Harry, iniziata alla fine della scorsa estate va avanti a grandi tappe e i due sembrano sempre più innamorati. Lei infatti, quando si trova a Londra, convive con il principe e come mostrano le immagini esclusive di Chi la coppia non si nasconde più.



Anzi, proprio nei giorni scorsi all'anulare della mano destra di Meghan è spuntato un nuovo anello d'oro che ricorda una H, iniziale di Harry.



E a Londra i bookmakers stanno già raccogliendo scommesse su nuove nozze reali entro la fine dell'anno. Sempre che la regina dia il suo consenso a un matrimonio tanto fuori dai canoni tradizionali della Royal Family.