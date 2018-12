Kate Middleton, in vendita la casa dove visse "da single" con Pippa. FOTO

Kate Middleton, in vendita la casa dove visse "da single" con Pippa Middleton. ROYAL FAMILY NEWS

Kate Middleton deve dire definitivamente addio alla casa di Chelsea dove Kate Middleton ha vissuto con la sorella Pippa Middleton prima di sposare il principe William: la casa, le cui foto sono state pubblicate dall’agenzia Knight Frank, è stata messa in vendita dai coniugi Middleton per 1.95 milioni di sterline (2.18 milioni di euro), come scrive il Daily Mail. La casa, nella zona ovest di Londra, è disposta su tre piani e conta 3 camere da letto, 2 bagni in marmo dorato e un soggiorno.

Londra, "Kate Middleton e Meghan Markle insieme a Natale". ROYAL FAMILY NEWS

Nessuna faida interna: la famiglia reale passera' riunita le vacanze di Natale nella tenuta di Sandringham. Insieme alla regina Elisabetta II, ci saranno i due nipoti William e Harry con le rispettive mogli, Kate Middleton e Meghan Markle. Lo riferiscono fonti al Daily Mail, smentendo la notizia circolata nei giorni scorsi secondo la quale i duchi di Cambridge avrebbero passato il 25 dicembre a Bucklebury, Berkshire, dai Middleton mentre i duchi di Sussex nel Norfolk con la monarca. "Le voci sul Natale sono sbagliate, tutti saranno a Norfolk quest'anno", ha riferito il tabloid pettegolissimo ma ben informato. Celebrare le festivita' tutti insieme sarebbe l'ennesima dimostrazione che non c'e' nessuno screzio tra i due fratelli frutto del cattivo rapporto tra le rispettive mogli, come si affannano a sottolineare fonti ed esperti reali da quando la voce e' cominciata a circolare sui tabloid nelle ultime settimane.

Gb, fonti smentiscono voci: famiglia reale tutta insieme a Natale. ROYAL FAMILY NEWS

A provocarla, l'annuncio che Meghan e Harry nel 2019 si trasferiranno a Frogmore Cottage, a Windsor, abbandonando Kensington Palace dove vivono William, Kate Middleton e i loro tre figli. Una mossa che e' stata letta come un tentativo dei due fratelli di mettere la distanza tra le rispettive mogli. Secondo alcuni esperti reali, invece, non riflette nessuna animosita' ma sarebbe dovuta alla necessita' di avere piu' spazio in vista dell'arrivo del bebe', allontanandosi da una situazione un po' soffocante per Harry. Fonti reali hanno ribadito al Daily Mail che non c'e' stata di recente nessuna crisi tra William e Harry, nonostante non sia un segreto per nessuno che Kate Middleton e Meghan Markle non siano 'amiche' e che qualche tensione dietro le scene ci sia stata.