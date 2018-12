Kate Middleton Meghan Markle "insieme a Natale". ROYAL FAMILY: NOVITA'

ROYAL FAMILY NEWS: fonti smentiscono voci, famiglia reale tutta insieme a Natale

Nessuna faida interna: la famiglia reale passera' riunita le vacanze di Natale nella tenuta di Sandringham. Insieme alla regina Elisabetta II, ci saranno i due nipoti William e Harry con le rispettive mogli, Kate e Meghan. Lo riferiscono fonti al Daily Mail, smentendo la notizia circolata nei giorni scorsi secondo la quale i duchi di Cambridge avrebbero passato il 25 dicembre a Bucklebury, Berkshire, dai Middleton mentre i duchi di Sussex nel Norfolk con la monarca. "Le voci sul Natale sono sbagliate, tutti saranno a Norfolk quest'anno", ha riferito il tabloid pettegolissimo ma ben informato. Celebrare le festivita' tutti insieme sarebbe l'ennesima dimostrazione che non c'e' nessuno screzio tra i due fratelli frutto del cattivo rapporto tra le rispettive mogli, come si affannano a sottolineare fonti ed esperti reali da quando la voce e' cominciata a circolare sui tabloid nelle ultime settimane. A provocarla, l'annuncio che Meghan e Harry nel 2019 si trasferiranno a Frogmore Cottage, a Windsor, abbandonando Kensington Palace dove vivono William, Kate e i loro tre figli. Una mossa che e' stata letta come un tentativo dei due fratelli di mettere la distanza tra le rispettive mogli. Secondo alcuni esperti reali, invece, non riflette nessuna animosita' ma sarebbe dovuta alla necessita' di avere piu' spazio in vista dell'arrivo del bebe', allontanandosi da una situazione un po' soffocante per Harry. Fonti reali hanno ribadito al Daily Mail che non c'e' stata di recente nessuna crisi tra William e Harry, nonostante non sia un segreto per nessuno che Kate e Meghan non siano 'amiche' e che qualche tensione dietro le scene ci sia stata.

Kate Middleton Meghan Markle, lo "strappo" di Natale. ROYAL FAMILY NEWS

Kate Middleton e William: Natale a casa Middleton, Harry e Meghan Markle (con mamma?): Natale con la Regina. La rottura a Buckingham Palace si consumerà durante le feste? Secondo il Daily Mail i Duchi di Cambridge Kate Middleton e William trascorreranno il 25 dicembre a Bucklebury, nel maniero della famiglia Middleton. Per Harry e Meghan pranzo con la Regina, che ha invitato anche la mamma di Meghan Markle (invito invece mai arrivato ai Middleton in tutti questi anni). Il motivo? Le presunte incomprensioni tra Meghan Markle e Kate Middleton, che esploderebbero così proprio durante le prossime feste. Apparentemente però il motivo è solo affettivo: Pippa Middleton sarà a Bucklebury manor con suo marito James e il piccolo Arthur, quarto nipotino per Michael e Carole Middleton, nato poche settimane fa. Anche James Middleton, il fratello di Pippa e Kate, non mancherà: "Il Natale è tutto basato sulla famiglia e dà ai Middleton un’opportunità di ritrovarsi". Pare inoltre che William abbia una vera passione per i vecchi giochi in cui i Middleton sono specializzati e che a Natale tirano fuori dagli armadi. Basteranno queste motivazioni a mettere a tacere le voci di una orttura, diventate ancora più insistenti dopo l'annuncio del trasloco di Meghan e Harry da Kensington Palace, dove vivono al momento accanto a William e Kate Middleton.

Kate Middleton gioisce per gravidanza Meghan Markle e allontana voci crisi. ROYAL FAMILY NEWS

Kate Middleton, sorridente ed entusiasta per la gravidanza della nuora Meghan Markle, cerca di allontanare le voci di crisi tra le due duchesse che stanno facendo sempre più tremare gli appassionati della Casa Reale britannica. In visita a Leicester con il marito, il principe William, Kate Middleton si e' detta "assolutamente" emozionata per il prossimo nascituro in casa Windsor: "E' un periodo cosi' speciale avere bimbi piccoli. E un cugino per George e Charlotte, cosi' come per Louis, sara' veramente speciale". Parole che sembrano allontanare le voci di una 'faida' tra le due duchesse. A scatenarle, l'annuncio che la coppia di neo-sposi, Meghan Markle e Harry, all'inizio del 2019 si trasferira' a Frogmore Cottage, abbandonando cosi' Kensington Palace dove vivono William, Kate e i loro tre figli.



Una mossa che e' stata letta come un tentativo dei due fratelli di mettere la distanza tra le rispettive mogli. Secondo alcuni esperti reali, invece, non riflette nessuna animosita' ma sarebbe dovuta alla necessita' di avere piu' spazio in vista dell'arrivo del bebe', allontanandosi da una situazione un po' soffocante per Harry. Frogmore Cottage - 'dependance' situata nel parco della imponente Frogmore House, all'interno della tenuta del castello di Windsor - e' piu' grande di Nottingham Cottage, il minuscolo villino in mattoncino rossi dove Harry ha vissuto da scapolo e ha accolto Meghan, prima e dopo le nozze (proprio li, dinanzi a un pollo arrosto, sarebbe avvenuta la proposta di matrimonio).



Ma non solo: la coppia e' molto legata a Frogmore House: e' un "posto speciale" per loro, come ha sottolineato Kensington Palace annunciando il futuro trasferimento. La magione principale, uno spettacolare edificio di eta' vittoriana, e' stata scelta come location per le foto del loro fidanzamento e per ospitare la festa privata la sera, dopo le nozze nella cappella di St.George.



Senza considerare che a 30 minuti di macchina di distanza dal castello di Windsor, si trova la casa di George e Amal Clooney mentre Elton John e David Furnish spesso ospitano delle feste nella loro residenza a Old Windsor. Nelle vicinanze, inoltre, si trovano campi da polo - lo sport preferito di Harry - ottime scuole, ristoranti stellati Michelin e alberghi di lusso. Da notare che proprio George e Amal Clooney, secondo i pettegolissimi tabloid britannici, sono gia' stati scelti come padrini del nascituro.

Kate Middleton, saluto in italiano a una fan: "Ciao". E sui dfigli svela... ROYAL FAMILY NEWS

Kate Middleton vuole che i figli parlino anche italiano. E' stata lei a dirlo, durante la visita a Leicester con il marito, il principe William. Salutando con un "ciao" una donna tra la folla, la duchessa di Cambridge Kate Middleton ha riconosciuto di parlare "molto male" l'italiano, che aveva studiato a Firenze per qualche mese nel 2000 durante il suo anno sabbatico. "Devo assicurarmi che i miei figli siano migliori di me, questo e' il mio obiettivo", ha proseguito Kate Middleton. Come ricorda la rivista Hello, se lo studio dell'italiano e' nell'agenda futura dei principini George, Charlotte e Louis, sullo spagnolo i due maggiori sono gia' avanti, complici la loro tata. Come ha raccontato l'anno scorso Kate Middleton, il primogenito di cinque anni gia' sa contare fino a dieci in spagnolo grazie alla bambinaia Maria Teresa Turrion Borrallo, e anche Charlotte di 3 anni ha cominciato a imparare qualche parola.

"Tensioni con Will", Harry e Meghan Markle via da Kensington. Royal Family News

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle lasceranno Kensington Palace e all'inizio dell'anno, prima della nascita del loro primogenito, si trasferiranno fuori Londra, al Frogmore Cottage, sui terreni del castello di Windsor. L'annuncio e' arrivato dallo stesso Kensington Palace, finora loro residenza, e adesso e' inevitabile pensare che al trasferimento non siano estranee le tensioni con i vicini di casa, il principe William e la moglie Kate Middleton. O meglio, quelle tra le due cognate. Lo ha scritto esplicitamente il Daily Mail, pettegolissimo e sempre molto ben informato, alcuni giorni fa: "Harry e Meghan vogliono trasferirsi e hanno bisogno di piu' spazio, ma non vogliono vivere la porta accanto a quella di William e Catherine", ha confidato una fonte. Poco da aggiungere, dunque.

Tensioni con Kate Middleton, Harry e Meghan Markle via da Kensington. Royal Family News

Kensington Palace si e' limitato a far sapere che la coppia si trasferira' al Frogmore Cottage, a Windsor, nella tenuta del castello che "e' un posto molto speciale per le altezze reali": un cottage a due piani e 10 stanze (il posto per una nursery, la palestra e uno studio per lo yoga, di cui Meghan e' fanatica). E' a due passi da Frogmore House, la spettacolare residenza vittoriana, nella quale la coppia tenne il ricevimento, la sera delle nozze al castello di Windsor, per famigliari e amici. Da quando i due sono fidanzati, nell'autunno 2017, la coppia risiede a Nottingham Cottage, una minuscola ma deliziosa residenza in mattoncini rossi sui terreni di Kensington Palace, dove in un lussuoso appartamento vivono i duchi di Cambrdige, con i loro tre figli, i principi George, Charlotte e Louis. Harry viveva al Nott Cott, come e' familiarmente noto, dal 2013 ed e' stato proprio proprio li', dinanzi a un pollo arrosto, che ha chiesto a Meghan di sposarlo. La zona e' quella piu' costosa ed esclusiva di Londra, High Kensington, un angolo di campagna nel cuore della capitale.

Meghan Markle Kate Middleton, guerra tra cognate a Kensington Palace. Royal Family Rumors



Nelle scorse settimane erano state tolte le impacalture a un'ala del palazzo e si era pensato che fosse pronto l'appartamento per Harry e Meghan, dopo mesi di una ristrutturazione costata 1,4 milioni di sterline. E invece gli attuali inquilini del cosiddetto Appartamento n. 1 - un cugino della regina, il duca di Gloucester, 74 anni, con la moglie danese, Birgitte, 72 anni- non ne hanno voluto sapere di traslocare. "Birgitte non se ne vuole andare", ha rivelato un amico dei duchi. "E del resto, perche' dovrebbe? Lei e il marito lavorano a tempo pieno per The Firm", l'Azienda, come viene chiamata la Famiglia Reale, "e non vogliono restituire un appartamento donato loro da sua Maesta'". Il resto lo hanno fatto le due cognate. Come ha scritto il Daily Mail, "Catherine e Meghan vivono vite molto diverse ed e' probabile che questo diventi sempre piu' evidente con il passare del tempo".

Royal Family News, Meghan Markle trema: la sorella svela "tutta la verità" in un libro

Samantha Markle, sorella di Meghan Markle, progetta di oscurare e rovinare la nascita del royal baby con un libro che, a suo dire, esporrà le "bugie" di sua sorella. Samantha Markle, 53 anni, ha annunciato che pubblicherà il suo libro, dal titolo "In The Shadows Of The Duchess", in aprile o maggio, proprio quando dovrebbe nascere il primo figlio di Meghan Markle e Harry. Samantha Markle ha dichiarato al Daily Star: "Il mio libro 'In The Shadows Of The Duchess' svelerà tutto. Il mondo non sa tutta la verità, ma io ora non nasconderò più nulla e svelerò tutto, dalle ninne nanne alle bugie di Meghan". Samantha Markle, che soffre di sclerosi multipla ed è costretta a usare la sedia a rotelle, sta però mantenendo il segreto sull'esatto contenuto del suo libro.