Kate Moss, 43 anni di scandali tra moda e scandali

Kate Moss festeggia 43 anni: la super top model è nata a Croydon in Inghilterra, il 16 gennaio del 1974. Comincia a sfilare a 14 anni, musa di Calvin Klein, appare sulle copertine più famose, da "Vogue" ad "Elle".



Nel 2000 abbandona le passerelle, ma resta un'icona della moda. Ha una figlia, Lila Grace Moss Hack, avuta dall'editor Jefferson Hack, e attualmente ha da tempo un fidanzato di 13 anni più giovane, Nikolai von Bismarck.

Ha superato senza conseguenze per la sua carriera scandali che avrebbero distrutto l'immagine di chiunque, dalle foto in cui sniffa della cocaina alle serate folli assieme a Pete Doherty, suo ex fidanzato.