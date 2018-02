Kim Kardashian topless, fotografata dalla figlia di 4 anni: è scandalo. FOTO

Una nuova foto postata sull'account Instagram di Kim Kardashian ha suscitato forti polemiche sui social network. Perché? La Kardashian posa in topless, anche se di schiena, fotografata da sua figlia North, di 4 anni, come Kim Kardashian stessa spiega nel testo del post. Una scelta che ha scatenato l'indignazione del web, che trova fuori luogo farsi fotografare mezza nuda da una bimba così piccola, la cui figura si intuisce nella foto, fatta di fronte a uno specchio.

Sanremo 2018: Michelle Hunziker seno, Hunziker come Kim Kardashian?

In molte hanno subito pensato allo stesso "trucchetto" dello scotch svelato da Kim Kardashian su Instagram. Ecco allora come avere l'effetto push-up assicurato senza che si vedano spalline del reggiseno o altri pezzi di lingerie "a sostegno":

"Non potevo non condividere con voi il mio secreto del nastro adesivo, ragazze!! - scrive Kim Kardashian - È il mio trucco nascosto per avere curve perfette in foto. Dovete fissare i seni dall’alto, dalle spalle, con del nastro adesivo, per averli super liftati. Bisogna lavorarci un po’, ma credetemi ne vale la pena, LOL. Io ho provato di tutto, dal nastro adesivo classico a quello da imballaggio, allo Scotch trasparente. Il migliore secondo me è in carta. Aderisce di più alla pelle! L’importante è non avere lozioni od oli sul corpo. Preparatevi, però a stringere qualcosa tra i denti, per quando dovrete rimuoverlo! LOL".