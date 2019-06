Kim Kardashian,il Giappone contro il suo kimono. KIM KARDASHIAN NEWS

Si scatena la bufera su Kim Kardashian. I social proprio non le perdonano il nome che ha voluto dare alla sua nuova line di shapewear. Kim ha infatti rilasciato la nuova linea di capi modellanti chiamandolo kimono, proprio come il tradizionale abito del Giappone.

Kim Kardashian,il Giappone contro il suo kimono. KIMONO

Pioggia di critiche su Kim Kardashian. La star dei reality ha fatto arrabbiare i giapponesi chiamando la sua nuova linea di shapewear kimono. Kimono Solutionwear, come ha scritto Kim Kardashian su Twitter e Instagram, è «il mio contributo personale nell’area dei capi modellanti per le donne, e si tratta di una soluzione che funziona veramente».

Kim Kardashian,il Giappone contro il suo kimono. KIMONO SHAPEWEAR

La linea, prossimamente in commercio dalla taglia XXS alla 4X, sarà distribuita in 9 toni carne diversi. Il tema è molto caro a Kim: «Per anni ho tagliato i capi in commercio per adattarli al mio stile, ma contemporaneamente ho sempre avuto difficoltà a trovarne nei toni più simili al colore della mia pelle. Serviva una soluzione».

Kim Kardashian,il Giappone contro il suo kimono. GIAPPONE

Il Giappone contro Kim Kardashian per la linea di indumenti modellanti chiamata Kimono Solutionwear. La nuova linea non è ancora disponibile per il pubblico, ma il solo annuncio ha già scatenato una valanga di polemiche in Giappone per l'uso della parola 'kimono', simbolo della cultura nipponica adattato - è l'accusa - al consumismo.

Kim Kardashian,il Giappone contro il suo kimono. KIMONO GIAPPONE

Sui social si è subito scatenata l'ironia. su Twitter è stato lanciato l'hashtag #KimOhNo: “Kimono? More like “Kim, oh no!”, ha scritto un follower della reality star. Subito entrato nei trending topic e in tantissimi stanno postando foto di abiti tradizionali spiegando che il "kimono" non è semplicemente un vestito ma ha un significato culturale che non può essere ignorato.