Con questo articolo inizia la collaborazione con Affaritaliani.it la famosa avvocatessa matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace. Le diamo il più caloroso benvenuto (A.M.P.)





“L’amore è…

Ogni giorno, in ogni parte del mondo, un uomo incontra una donna per la prima volta.

Ogni giorno, in ogni parte del mondo, la donna pensa che sarà per sempre e l’uomo pensa che sarà per una notte.

Ogni giorno, in ogni parte del mondo, quell’uomo non indaga la specificità di quella donna e quella donna invece comincia subito a v9oler cambiare quell’uomo.

Ogni giorno, in ogni parte del mondo, dopo un po’, i due si mettono insieme, pur non conoscendosi e pur volendosi cambiare.

Dopo un po’, e spesso anche dopo qualche figlio, quei due si lasciano. Non si ricordano perché si sono messi insieme, ma hanno mille argomenti per rinfacciarsi il perché si siano dovuti lasciare.

Hanno dimenticato il profumo e il piacere dei loro corpi. Ormai si nutrono dei loro sguardi, cattivi o indifferenti.

Si colpevolizzano reciprocamente, si odiano molto di più di quanto si siano amati e, se li hanno, usano i figli come armi improprie per farsi male a vicenda.

E’ una brutta storia drammatica?

E’ la storia dell’amore.

Maltrattato e non capito.

Neppure trasformato in un comune progetto di vita, ma sempre vissuto come percezione e obiettivo personale. Dimenticando i pensieri e la volontà dell’altro.

L’amore è un mistero che dura finchè dura il mistero.”