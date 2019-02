L'Antica pizzeria da Michele sbarca a Hollywood, il 22 febbraio l'apertura

L’Antica Pizzeria da Michele dal 22 Febbraio sbarcherà per la prima volta negli Stati Uniti a Hollywood

La nuova e grande sfida della famiglia Condurro avrà luogo negli Stati Uniti, a Los Angeles. La scommessa della tradizionale pizza napoletana a ruota di carro sbarca a Hollywood, la culla dello spettacolo. Si realizza un progetto che nasce già nel 2014 grazie anche all’imprenditore napoletano Francesco Zimone e concretizzato solamente adesso dopo un lungo periodo di studio e analisi. Sicuramente gli Stati Uniti da sempre apprezzano la pizza e il cibo italiano in generale pertanto, quindi quale posto migliore per aprire una nuova pizzeria?

Le altre sedi in giro per il mondo di "Michele in the world"

Tokyo è stato il primo passo internazionale di “Michele in the world”, progetto di franchising messo in piedi dalla famiglia Condurro per esportare il marchio e la qualità della pizza di Michele in giro per il mondo. Oltre al Giappone, che registra già due sedi della pizzeria all’attivo, l'Antica Pizzeria da Michele ha locali aperti a Londra, Barcellona e Dubai. Diverse le sedi anche in Italia oltre alla casa madre napoletana: due a Roma, una Milano e a Firenze.

La pizza italiana nel mondo oltre "Michele in the world"

L'Antica Pizzeria da Michele non è la sola però ad aver esportato oltreoceano il proprio sapere riguardo alla pizza napoletana. Per citarne alcuni, Starita prima e Gino Sorbillo poi hanno scommesso proprio sugli Stati Uniti per esportare quello che a tutti gli effetti è uno dei prodotti made in Italy più forti e in continua crescita nel mondo: la pizza. La scelta californiana forse va interpretata anche come una decisione volta a coprire una parte di mercato meno battuta da altri predecessori. Starita e Sorbillo infatti hanno scelto New York come meta per le loro pizzerie, altro stile di vita, altre esigenze, altra clientela.