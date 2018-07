L'estate 2018 e gli italiani. I mood e gli oggetti immancabili

L’estate 2018 è ormai entrata nel vivo, e gli italiani si preparano ad affrontarla. Crolla, per molte persone, il mito dell’estate come periodo per eccellenza di riposo. Ecco qualche insight:

Milano, Luglio 2018 – Una ricerca eBay ha esplorato percezioni, opinioni e programmi degli italiani rispetto all’estate 2018. Per molti uomini l’estate è il periodo migliore dell’anno (28%). 1 su 3 tra le donne la percepisce come un periodo stressante, tra i peggiori dell’anno: la metà ha paura di non riuscire a organizzarsi per fare tutto ed è preoccupata di sentirsi fuori forma, a disagio con il proprio aspetto fisico.

A partire dai vari approcci è stato possibile identificare cinque diversi profili, diversi “eStati d’animo”: da quello che preferisce la comodità di casa a chi invece non farebbe mai a meno delle occasioni per fare festa.

#eStateInCASA

Il primo profilo è legato alla casa. Tra gli italiani, 1 su 3 non intende muoversi da casa (per scelta o necessità), complice anche il fastidio del caldo estivo, che accomuna il 64% degli italiani. Nella top 10 degli oggetti irrinunciabili per l’estate 2018, diversi sono correlati: zanzariere (per il 40% degli intervistati), lavatrici (36%) e condizionatori (33%). L’italiano casalingo sottolinea il bisogno di comfort nella quotidianità.

Menzione speciale per il mondo del gaming, che resta nella testa di molti anche durante la bella stagione. I più fedeli a questo mondo sono gli uomini: il 51% afferma di volersi dedicare ai videogiochi in estate.

#eStateInCOSTRUZIONE

La casa non è solo un luogo percepito come passivo. 8 su 10 tra gli italiani hanno intenzione di dedicarsi alla manutenzione di casa e giardino. Gli uomini si dedicano ai lavoretti domestici (1 su 4) come la sistemazione degli infissi o la regolazione delle siepi. Le donne invece si concentreranno più su fare ordine in casa (1 su 2), giardinaggio (36% delle italiane) e rinnovamento dell’arredamento interno (1 donna su 5).

Il tempo libero estivo è visto come perfetto per dedicarsi ai propri hobby, o almeno questa è la volontà dell’84% degli italiani: dalla musica (6 su 10) alla fotografia (32% degli intervistati). 1 donna su 5 ha in agenda il bricolage.

Il mondo dei motori e delle due ruote diventa centrale nella bella stagione. Il 61% degli italiani si dedicherà alla manutenzione della propria auto, moto e bici. Molto rilevante a proposito il mondo delle donne: il 53% si occuperà di mettere a posto il suo mezzo di trasporto.

#eStateInFESTA

Nonostante le tante vacanze casalinghe rimane vivo il tradizionale mood festaiolo.

Il 40% degli italiani passerà le vacanze con gli amici. Non necessariamente, però, questo significherà partire. Le occasioni per stare insieme sono alla base dei programmi di (quasi, il 90%) tutti: si tratta di grigliate, cene, pranzi e serate in compagnia, spesso legate a terrazzi ben attrezzati.

La griglia si tinge di rosa: il 63% delle donne dichiara di avere una preferenza per le grigliate nel periodo estivo. A conferma di ciò, per il 33% degli italiani il BBQ è un oggetto irrinunciabile per l’estate, tra i primi dieci oggetti nella fascia d’età 25-34 anni.

#eStateInMOVIMENTO

Anche l’estate, insieme alla primavera, è momento per l’attività fisica. 7 su 10 vedono il periodo estivo, grazie al maggiore tempo libero, come perfetto per raggiungere l’obiettivo. Il prodotto irrinunciabile è una nuova scarpa da ginnastica, segnalata come must have per l’estate 2018 dal 44% degli intervistati.

La bicicletta, insieme al jogging, è l’attività dominante. Per gli uomini sport significa calcio (34%), tennis (25%) e pesca (21%), mentre tra le donne 1 su 3 intende darsi alla ginnastica in casa, in linea con le dichiarate preoccupazioni per la propria forma fisica.

#eStateInFAMIGLIA

Per 1 italiano su 2 l’estate coincide con la chiusura delle scuole (53%). È un periodo in cui si ha più tempo per dedicarsi ai propri cari, e per l’80% degli intervistati questa diventa la priorità.

Il 68% degli intervistati andrà in vacanza in famiglia durante l’estate 2018. Il dato non si traduce necessariamente in periodi prolungati lontano da casa: il 43% opterà per brevi gite fuori porta, anche solo di un giorno. Non può mancare il refrigerio dell’acqua: il 27% non rinuncerebbe mai alla piscina. Curiosa invece la passione per i giochi da tavola, che coinvolgeranno quasi il 50% delle persone intervistate.

I Dieci prodotti ritenuti fondamentali dagli italiani per affrontare l’estate 2018

Telefoni cellulari Occhiali da sole Libri, fumetti, musica Scarpe da ginnastica TV, Audio e Video Prodotti di bellezza Zanzariere Macchina fotografica Lavatrice Condizionatori

