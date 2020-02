L'inferno degli angeli di Victoria's Secret

The 2018 Victoria's Secret Fashion Show - New York

Victoria's Secret ha definito il concetto di femminilità per milioni di donne. Il suo catalogo e le sfilate di moda hanno rappresentato una pietra miliare del pop contemporaneo. Per le modelle, ottenere un posto come "Angelo" bastava per garantire la celebrità internazionale.

Ma all'interno dell'azienda i due uomini forti ai piani alti della dirigenza, Ed Razek, 71 anni e Leslie Wexner, 82 anni, hanno portato avanti per anni una cultura di misoginia, bullismo e molestie, secondo le interviste con più di 30 dirigenti, impiegati, appaltatori e modelle attuali e precedenti, nonché atti giudiziari e altri documenti, a far luce su questa vicenda è un'inchiesta del NYTimes.

Ed Razek, per decenni uno dei massimi dirigenti di L Brands, la società madre di Victoria's Secret, è stato oggetto di ripetute lamentele per comportamenti inappropriati. Ha provato a baciare le modelle, durante le sfilate ha chiesto loro di sedersi in braccio, non sono mancati palpeggiamenti e tocchi vietati.

I dirigenti hanno affermato di aver messo in guardia Leslie Wexner, fondatore e amministratore delegato di L Brands, sul modello di comportamento del suo vice. Alcune donne che si sono lamentate hanno subito ritorsioni. Una modella, Andi Muise, ha affermato che Victoria's Secret ha smesso di assumerla per le sue sfilate di moda dopo aver respinto le avances del signor Razek.

In risposta alle domande del New York Times, Tammy Roberts Myers, portavoce di L Brands, ha rilasciato una dichiarazione a nome degli amministratori indipendenti del consiglio. "Ci rammarichiamo", ha affermato, senza contestare le dichiarazioni riportate dal Times. In una mail Razek ha dichiarato: "Le accuse sono categoricamente false, fraintese o fuori contesto. Sono stato fortunato a lavorare con innumerevoli modelle di livello mondiale e professioniste dotate, e sono orgoglioso del rispetto reciproco". Non ha aggiunto altro, e Thomas Davies, portavoce di Wexner, ha rifiutato di commentare.