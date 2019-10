L’italiano Gabriele Maggio guiderà Stella McCartney

Gabriele Maggio, general manager di Moschino per tre anni approda alla guida di Stella McCartney ricoprendo il ruolo di CEO a partire dal 21 ottobre.

Il manager italiano sostituirà Frederick Lukoff, al timone della fashion house per dieci anni. A riportarlo è Wwd.

La nomina sopraggiunge dopo un periodo altalenante per il brand della designer britannica che, a un anno e mezzo dal divorzio da Kering ha trovato in Lvmh un nuovo partner.

“Gabriele si unisce a Stella McCartney in un momento incredibilimente eccitante – ha dichiarato al magazine statunitense la stilista inglese -. Come marchio continuiamo a guidare l’agenda della moda e con Maggio non vediamo l’ora di realizzare l’enorme potenziale del brand”.

Maggio ha precedentemente maturato esperienze di rilievo in Gucci e in Bottega Veneta, dove ha ricoperto ruoli dirigenziali a livello internazionale.