L’odore di cibo fa ingrassare. Ora la scienza conferma

Clamoroso. Anche l’odore di cibo fa ingrassare

"Ti fa ingrassare solo a guardarlo". O meglio, ad annusarlo. Quante volte lo abbiamo ironicamente detto di fronte a un piatto di pastasciutta ben condito o a una torta super farcita. Eppure, ora si scopre che non è solo un modo di dire, ma una verità scientifica: anche solo odorare del cibo fa ingrassare.

Esperimento sui topi: anche l’odore di cibo fa ingrassare

Se ci si pensa bene però il senso dell'olfatto è fondamentale per gustare il piacere del cibo, quindi non dovrebbe sorprendere che negli esperimenti presso l'Università della California, a Berkeley, i topi obesi che hanno perso l'olfatto hanno anche perso peso.

L'odore di cibo fa ingrassere: perché?

Il lavoro è stato fatto su due gruppi di topi: uno privo del senso dell’olfatto e un altro che aveva questo senso. I topi in grado di sentire l’odore del cibo sono ingrassati il doppio, mentre coloro che non potevano sentire questo odore sono dimagriti, pur avendo ricevuto tutti la stessa alimentazione. Non solo. I topi che avevano un senso dell’olfatto più spiccato hanno guadagnato ancora più peso.

L'odore di cibo fa ingrassare: cosa cambia ora