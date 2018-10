Olio di jojoba: fa miracoli per pelle e capelli, dai neonati agli adulti

Applicare grasso sulla pelle grassa? Normalmente si griderebbe allo scandalo. Ma questo è invece possibile se si parla di olio di jojoba (Simmondsia chinensis), pianta arbustiva originaria delle zone desertiche di California e Arizona meridionali e del Messico nord-occidentale. Con una composizione abbastanza simile al sebo umano, l'olio di jojoba ha molte proprietà che ben si adattano a tutti i tipi di epidermide e di capelli.

L'olio di jojoba è usato in molti cosmetici perché ha proprietà idratanti e nutrienti. E' in grado di trattenere l'acqua nelle cellule dell'epidermide, proteggendole così dalla disidratazione, e penetra in profondità senza lasciare un film untuoso. Inoltre, ammorbidisce la pelle e la sua azione antiossidante dona un potere rigenerante, anti-rughe e anti-invecchiamento che rende l'epidermide più levigata e soda. L'olio di jojoba è anche apprezzato per le sue proprietà curative e calmanti. Riesce anche a regolare il sebo grazie alla sua azione riequilibrante.

Come usarlo per il viso allora? Il modo più semplice è applicare puro, direttamente sull'epidermide. Al mattino come idratante diurno, oppure di sera, come prodotto anti-invecchiamento notturno. La sera l'olio di jojoba può essere utilizzato anche come struccante naturale: delicato sugli occhi e sul viso, lascia la pelle protetta e addolcita. Infine, per quanto riguarda il corpo, l'olio di jojoba può essere utile per idratarsi dopo un bagno o per lenire la pelle dopo la rasatura o la depilazione.

L'olio di jojoba è adatto a molti tipi di pelle. In primo luogo, è raccomandato per la pelle secca, anche molto secca e che soffre di disidratazione. La pelle sensibile apprezza la sua delicatezza sull'epidermide. Questo olio vegetale è consigliato anche per le donne che cercano un trattamento anti-età preventivo o per il trattamento delle rughe. Inoltre, grazie alla sua azione riequilibrante, l'olio di jojoba è particolarmente indicato per pelli miste o grasse. Infine, può adattarsi molto bene alle pelli di neonati o bambini.