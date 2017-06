L'Oreal, è ufficiale: ceduto The Body Shop a Natura Cosmeticos

E' ufficiale: dopo meno di un mese di trattative esclusive, il gigante mondiale dell'estetica L'Oreal ha annunciato di aver ceduto il suo marchio britannico The Body Shop al gruppo brasiliano Natura Cosmeticos. Valore dell'operazione: 1 miliardo di euro.

La cessione sara' ora sottoposta all'esame per le autorizzazioni delle authority di vigilanza sulla cocnorrenza in Brasile e negli Stati Uniti: l'istruttoria dovrebbe concludersi entro quest'anno. Il gruppo brasiliano - il numero uno in Brasile con un giro d'affari di 7,9 miliardi di reales l'anno (2,1 miliardi di euro) - punta a realizzare un gigante mondiale della cosmetica naturale.

Con l'acquisizione di The Body Shop, il giro d'affari salira' a 11,5 miliardi di reales (circa 3,1 miliardi di euro), con una rete di 3.200 negozi e 17 mila dipendenti.