Ascolti tv Sanremo 2020, l'ultimo Sanremo da inviato per Vincenzo Mollica

Ascolti tv Sanremo 2020, Vincenzo Mollica: "Per me sarà una festa di congedo"

Vincenzo Mollica ha ottenuto una deroga alla prassi Rai di non dare incarichi ai propri giornalisti pensionati, come riporta ItaliaOggi, e anche quest'anno sarà l'inviato per il Tg1 al Festival di Sanremo. Il suo sarà però un addio televisivo alla manifestazione che l'ha visto protagonista per tanti anni. Dice, secondo quanto riportato da ItaliaOggi: "Per me questo Festival sarà soprattutto una festa di congedo e mi fa un piacere immenso che proprio quest'anno ci siano Fiorello e Tiziano Ferro a cui sono molto legato".