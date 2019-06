Italiani sempre più attenti alla bellezza: un'ora al giorno e 200 € al mese

- Il 65% degli uomini sceglie l’eCommerce per i suoi acquisti beauty & fitness

- Su eBay.it nel 2018 la spesa media nel comparto Bellezza e Salute ha registrato una crescita del 13% rispetto al 2017 **

- 1 italiano su 5 avverte la pressione della famosa “prova costume”

- Sport sempre al primo posto: il 71% dei maschi italiani pratica uno sport

L’attenzione e la cura per il proprio aspetto fisico condizionano sempre di più la vita quotidiana. Nell’epoca digitale e dei selfie essere sempre al top è una priorità.

eBay, uno dei principali marketplace a livello mondiale, ne è pienamente consapevole. Nel 2018, eBay.it ha registrato nel comparto Bellezza e Salute una crescita del 13% rispetto al 2017 nella spesa media**. Le categorie dominanti sono state quelle dedicate ai capelli, a manicure & pedicure, alla salute, al makeup, ai profumi e alla cura del corpo, che complessivamente hanno totalizzato una vendita ogni 28 secondi. Rilevante è anche l’analisi dei dati di vendita nella sezione cura del corpo, in cui si registra un acquisto ogni 5 minuti**.

Se storicamente la cultura dell’estetica viene associata al mondo femminile, negli ultimi anni è entrata di diritto anche nell’universo maschile. Lo confermano le aziende e i trend di tutto il mondo in questo settore, tanto da essere nate anche delle linee make-up rivolte esclusivamente agli uomini.

Per approfondire il fenomeno, eBay si è chiesta quanto anche gli uomini si interessino effettivamente a questa sfera. Il marketplace ha realizzato una ricerca* nella quale emerge come oltre 1 italiano su 2 (53%) reputi estremamente importante prendersi cura del proprio aspetto fisico. E se ci soffermiamo solo sul sesso maschile, il dato rimane pressoché invariato: il 50% dei maschi italiani la pensa allo stesso modo.

Ma quali sono i prodotti irrinunciabili? Per gli uomini, sul gradino più alto del podio c’è il dentifricio sbiancante (23%), seguito da deodoranti e profumi (21%) e i prodotti specifici per la cura della barba (15%). Al quarto, invece, si classificano gli articoli per la cura del viso (14%) seguiti dai prodotti per capelli con funzionalità specifiche (13%)*.

Canale di acquisto privilegiato di tali prodotti è l’online. Il 65% degli uomini si affida infatti all’eCommerce, e lo fa primariamente per le seguenti ragioni:

Convenienza nei prezzi rispetto ai negozi fisici (30%)

< >Disponibilità di prodotti altrimenti difficili da trovare (25%)Varietà dei prodotti disponibili (16%) Per la maggiore discrezione nell’acquisto (9%) Per mancanza di tempo per lo shopping (7%) Possibilità di basare la scelta su recensioni di altri utenti (7%) cuffie/auricolari wireless, seguiti da abbigliamento tecnico specifico (24,5%) e strumenti per il monitoraggio dell’attività (18%).

Che lo sport e il fitness in generale siano sempre più apprezzati dagli italiani viene confermato anche dal marketplace: eBay.it nel 2018 ha infatti registrato la vendita di un articolo per palestra, corsa, yoga o fitness al minuto e 1 attrezzo o accessorio acquistato ogni 9 minuti, oltre alla vendita di “strumenti elettronici per il fitness” che ne registra 1 acquistato ogni 17 minuti, con orologi GPS e cardio frequenzimetri sempre più indispensabili per un allenamento efficace e personalizzato.**

Un trend in forte crescita che viene dimostrato anche dall’incremento del +15% nella spesa per il mondo fitness e la palestra tra 2017 e 2018 e con una spesa media nel comparto in crescita del +12% rispetto al 2017**.