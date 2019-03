La fidanzata di Di Maio si confessa: "Mi sono innamorata del suo coraggio"

Virginia Saba, nuova fidanza del capo politico dei 5 Stelle, si è chiusa in casa da tre giorni nel timore di situazioni spiacevoli. "Sto attraversando un periodo molto bello e sono felice", confessa a La Stampa. "Racconterei con piacere la gioia che proviamo ma per lui è un momento delicato e voglio che stia sereno. Qualcuno ha scritto che sono rimasta stregata dalle sue buone maniere. Troppo superficiale. Mi sono innamorata del suo coraggio e della sua dolcezza. Un ragazzo di 32 anni che sta facendo tanto rivela una capacità fuori dal comune, è ancora così giovane e così coraggioso. E riesce a mantenersi tanto gentile". Virginia, 36 anni, fino a poco tempo fa ha vissuto a Cagliari. Giornalismo di settore e tantissimo sport. Nessun matrimonio e niente figli. Vita normale, in famiglia, e un passato da cestista che l'ha impegnata per ben 18 anni. Allenamenti molto duri con la Virtus Cagliari in A2. Virginia con il basket ha viaggiato e guadagnato abbastanza da consentirle l'indipendenza economica. Contemporaneamente lo studio, laureata in Lettere Moderne e poi il lavoro di giornalista per Videolina, La Nuova Sardegna, Mediaset e Sky. Poi è arrivata l'opportunità di trasferirsi a Roma, città che adora, come assistente della deputata M5S Emanuela Corda. E' il contesto dove due mesi fa ha conosciuto Di Maio. Dalla sua casa di Trastevere divisa con un'amica, Virginia percorre la strada verso l'abitazione del vicepremier grillino con scarpe basse (non ama i tacchi). Virginia, che si sente un po' come Amelìe nel suo fantastico mondo, aggiunge al lavoro l'impegno dello studio: terzo anno di Teologia. Si prepara o la mattina o la notte quando non esce con Di Maio. Il legame della teologia, dice Virginia, è stretto con il giornalismo. Perché quando si scrive di qualcuno si rischia di fare del male, non si entra nei panni dell'altro e raramente lo si racconta con delicatezza, senza offendere. L'incontro inaspettato e causale con il ministro del Lavoro le ha cambiato la vita. E lo dice con l'entusiasmo che solo una giovane donna può avere.