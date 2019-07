Londra apre alle sfilate a pagamento. Biglietti in vendita fino a 245 sterline

Sfilate aperte al pubblico (a pagamento) alla London Fashion Week, in agenda dal 13 al 17 settembre. Per partecipare alle passerelle, ai fashion talk e alle presentazioni dei designer, chiunque potrà comprare un biglietto il cui costo è di 135 sterline per un posto standard, oppure di 245 sterline per assistere alle sfilate in prima fila. Il biglietto vale per un pomeriggio o una mattina e si può scegliere lo slot direttamente online sul sito di Seetickets, come spiega FashionUnited. L'opportunità di partecipare alle sfilate è data al pubblico solamente per le giornate di sabato 14 e domenica 15 settembre.

"Conosciuta per la sua creatività e innovazione, la settimana della moda di Londra attira un pubblico di stampa, compratori e professionisti del settore provenienti da oltre 50 paesi che vengono a Londra per esplorare e scoprire i migliori talenti creativi; dai designer emergenti ai marchi del patrimonio culturale e case di moda riconosciute a livello internazionale - scrive in una nota il British fashion council -. In risposta al panorama della moda in continua evoluzione e al crescente pubblico interesse verso la London Fashion Week, la Bfc sta lanciando un nuovo format di Fashion week per raggiungere un nuovo pubblico per le aziende di design .Il programma della settimana della moda di Londra faciliterà ora due pubblici - si legge nella nota -. Il pubblico potrà acquistare un biglietto per un'esperienza coinvolgente della settimana della moda londinese che includerà una selezione di designer e che metterà in mostra 6 sfilate a pagamento che si svolgeranno presso l'hub della London Fashion ufficiale, sabato 14 e domenica 15 settembre 2019".