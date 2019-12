La magia del Natale nel regno di Taurasi, il borgo irpino del re dei vini

Tutti i weekend dal 6 al 22 dicembre Taurasi sarà il palcoscenico del primo ed unico evento natalizio dedicato al mondo del vino: il "Christmas Wine Fest". Non a caso esso si tiene nel borgo cinquecentesco irpino dal quale prende il nome uno dei vini italiani più celebri, riconosciuto a livello mondiale. I suggestivi vigneti , le colline dell'Irpinia e le caratteristiche strade del borgo saranno animate dallo spirito del Natale e dall’albero vero addobbato a festa più alto d’Italia. I wine lovers potranno in tale occasione scoprire e procacciarsi i vini delle feste, da abbinare ai piatti del periodo natalizio oppure da mettere sotto l'albero, guidati dai preziosi suggerimenti dei produttori presenti. La manifestazione si svolgerà per tre fine settimana, ognuno animato da una tematica diversa: il primo weekend (6, 7, 8 dicembre) avrà come tema il Medioevo, con rivisitazioni storiche, le antiche melodie dei Bottari di Macerata, i combattimenti tra cavalieri e le sfide tra le famiglie medioevali della Compagnia della Rosa e della Spada; il secondo weekend (13, 14, 15 dicembre) avrà come tema la musica, con protagonista l'artista internazionale Robert Tiso, che per la prima volta farà suonare il vino Taurasi attraverso lo sfregamento dei suoi famosi calici in cristallo; il terzo weekend (20, 21, 22 dicembre) avrà come tema centrale il Natale, con concerti gospel, zampognari, canti sacri ed effetti speciali da togliere il fiato. Tantissimi gli ospiti tra cui Beppe Vessicchio, Luigi Moio e Piero Mastroberardino. Vessicchio, in particolare, nell’ambito della presentazione del suo libro, “La musica fa crescere i pomodori”, dimostrerà come essa influenza anche l’evoluzione della vite. E poi degustazioni di prodotti tipici in abbinamento ai vini delle cantine, verticali di vecchie annate, mostre, concerti e l'area "Talks" che sarà animata da esponenti del mondo del vino di calibro nazionale, la cui organizzazione è stata curata dal Mavv Wine Art Museum di Portici.

Nel castello e in tutto il borgo saranno allestiti dei percorsi lungo i quali sarà possibile degustare prodotti tipici, passeggiare tra i vigneti e nei pittoreschi vicoli del borgo, visitare le botteghe artigiane, sorseggiare i vini locali e ammirare i presepi della tradizione. E a proposito di presepi, la magia del “Christmas Wine Fest” contagiato anche il maestro presepiale Marco Ferrigno, simbolo di San Gregorio Armeno ed icona del Natale in tutto il mondo, che per l’occasione installerà una poesia luminosa che illuminerà la strada principale del borgo. L’obiettivo dell’evento è quello di portare Taurasi nei prossimi anni a diventare la nuova capitale Europea del vino. La kermesse è organizzata dall’associazione Travelers in partnership con Visit Italy, la guida online dell'Italia, e patrocinata dal Comune di Taurasi.