"La moda? Deve rassicurare". E il guardaroba Trussardi s'ispira ai Tarocchi

Foto Instagram Gaia Trussardi

“Siamo in un momento storico in cui si cercano certezze, così ho pensato a un guardaroba che durasse nel tempo e fosse rassicurante”: così Gaia Trussardi ha introdotto la nuova collezione uomo autunno/inverno 2017-18, presentata stasera a Palazzo Brera con una live performance, la quarta organizzata in questa location dalla stilista che ama mixare moda, musica e arte.



Un guardaroba ideale, insomma: materiali che non hanno tempo e capi iconici proposti da un marchio che ha una lunga storia e una solida tradizione. Attorno a questi archetipi, pensati in divenire, si svilupperà ogni stagione una storia che completa, illumina, riporta al passato e insieme spinge lavorazioni, idee e soluzioni verso il futuro.



I Tarocchi sono il tema scelto per dare luce e profondità alla collezione: “Figure inconsce e universali, simbolizzano il desiderio attuale di tradizione e di storia e allo stesso tempo la sete di risposte per le domande del presente”, spiega ancora Gaia Trussardi. Nelle stanze della Pinacoteca di Brera, i Tarocchi sono diventati veri e propri personaggi, uomini ideali senza tempo che narrano una nuova idea di stile. Una serie di attori all’interno di piccoli palcoscenici in un teatro di pensieri, culture e suggestioni della contemporaneità.



Il guardaroba formale Trussardi si presenta sfoderato, leggero, morbido e decostruito. Il nylon ha un effetto “nuvolato”, i trench imponenti hanno un collo in pitone, le linee a vestaglia dei cappotti sono in lana e suede. Le silhouette, pur restando maschili e sartoriali, attingono dettagli dal mondo della pelletteria per sciogliersi in un’atmosfera più casual e “active”.



Focus sulla pelle: cervo testa di moro e nero notte; e suede nei toni sabbia, nei bruniti marroni o nel mitico blu Trussardi. Stemmi araldici, eco di un’eleganza immaginaria e indelebile, caratterizzano tutta la collezione e adornano i capi con il maxi logo “T” sormontato da una corona in canottiglia. Gli accessori puntano su zaini e clutch con scarpe stringate dal taglio classico.



Tutto ha un’aria avvolgente, morbida, confortevole. È una suggestione di stile, di storie e di tradizione che avvolge raccontando il desiderio di cambiare, di viaggiare e di spingersi oltre il noto e verso il futuro con la consapevolezza che viene dal passato.