La primavera è arrivata nella nuova collezione di We Are Knitters

La nuova collezione primaverile di We Are Knitters profuma di primavera! Ispirati alla freschezza dei fiori e alla ricchezza dei loro colori, i kit, con filati in cotone ultra-leggero, serviranno alla realizzazione di cardigan, maglie, t-shirt, ma anche di top, scialli e mantelline da sfoggiare durante la bella stagione in arrivo.

La primavera è arrivata nella nuova collezione di We Are Knitters - I KIT

La collezione primavera di WE ARE KNITTERS, brand internazionale di moda, maglia e uncinetto, è disponibile on line sul sito della società. Ė composta da una serie di kit finalizzati alla realizzazione di capi freschi di cotone ultra-leggero, tipicamente primaverili: cardigan, maglie, t-shirt, top, scialli e mantelline.

La primavera è arrivata nella nuova collezione di We Are Knitters - LA PRIMAVERA

Per enfatizzare il richiamo alla Primavera e allo sbocciare dei fiori, i creativi di We Are Knittershanno scelto per questi nuovi kit nomi di fiori famosi per la loro fragranza e ricchezza di tonalità: Anemone, Fior di Loto, Dalia, Orchidea, Fiori di Erica. O di piante come la Clivia, l’Ibisco e il Lisianthus.

La primavera è arrivata nella nuova collezione di We Are Knitters - LA SOSTENIBILITA'

Una scelta che ancora una volta sottolinea l’amore della società spagnola verso la natura, come dimostrato dall’impegno di We Are Knitters sul fronte della “sostenibilità” con l’utilizzo di lana e cotone 100% naturale, lo sviluppo di fibre innovative e un packaging totalmente riciclabile.

La primavera è arrivata nella nuova collezione di We Are Knitters - I FILATI

Particolarmente indicate per la stagione anche le tonalità dei filati, che, nell’ambito di un’ampia scelta, includono i principali colori di tendenza della primavera 2019: acqua marina, giallo, blue denim, corallo, salmone, tra gli altri. I kit sono composti da gomitoli di cotone ultra-leggero e dall’occorrente per realizzare i capi (ferri da maglia in legno di faggio, ago da lana, il pattern-guida, la label ecc).

La primavera è arrivata nella nuova collezione di We Are Knitters - WE ARE KNITTERS