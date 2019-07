La Regina Elisabetta sconfigge il caldo con il Dyson Pure Hot + Cool

Anche la Regina Elisabetta II soffre il caldo come tutti gli esseri umani del pianeta, in questi giorni la Regina ha ospitato Theresa May e il Primo Ministro Boris Johnson presso la sua residenza di Buckingham Palace, purtroppo gli impegni politici l'hanno tenuta lontana dalla suo adorato soggiorno estivo della Scozia.

Nello scatto condiviso su Twitter dalla Royal Family, abbiamo notato che si rinfresca con l’aria purificata emessa dal purificatore termoventilatore Dyson Pure Hot + Cool. Che non è solo un ventilatore, ma purifica l'aria fornendo aria calda d'inverno e fresca d'estate. Il suo filtro cattura il 99,95% di particelle inquinanti delle dimensioni di 0,1 micron, inclusi allergeni, batteri, pollini e muffe. Anche i gas vengono intrappolati e catturati all’interno del filtro, inclusi diossido di azoto, formaldeide e benzene. Grazie a due modalità di diffusione dell’aria – una a ventola e una diffusa – garantisce un effetto raffrescante, ideale per la stagione calda, offrendo tutto l’anno la purificazione dell’intera stanza.

The Queen received The Right Honourable Boris Johnson MP in an Audience this afternoon and requested him to form a new Administration. https://t.co/WMFksFMo4S pic.twitter.com/mngEVnxm8X