La sciarpa-vulva di Fendi ricorda l'origine del mondo, e i social impazzano

La sciarpa-vulva di Fendi e l'origine del mondo, i social si scatenano

Si chiama The Touch of Fur il nuovo scialle di Fendi che ricorda “poco vagamente” l’organo genitale femminile, una sciarpa rosa pesca di seta e lana, rifinita con vera pelliccia di volpe che il web ha già ribattezzato la “sciarpa-vulva”.

E il The Guardian titolando "Fendi’s £750 ‘vulva’ scarf makes wearers look like they’re being born" porta all’attenzione dei media questo eccentrico “parto” creativo della maison di moda italiana facendo scatenare gli utenti di Twitter con le hashtag congiunte #Fendi #Vulva.