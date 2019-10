La Thuile per la stagione invernale 2019-2020

Una bellezza quasi mistica accoglie i turisti che che varcano le soglie di La Thuile, paese di montagna nella zona nord ovest della Valle d’Aosta, al confine con la Francia. Una bellezza che non lascia spazio a interpretazioni. Grandi boschi di larici e abeti che ricamano l’ampia vallata, il gorgoglio della Dora che attraversa il paese con le sue case tipicamente alpine, il ghiacciaio del Rutor che si staglia nel cielo, imponente e abbacinante, le vette del Monte Bianco che si fanno ammirare da qualsiasi prospettiva, la neve impalpabile che ricopre i vicoli del centro in un silenzio ovattato, sono la fotografia che rimane impressa nel cuore di chi, anche solo per una volta, visita La Thuile.

Una destinazione dove vivere la passione per la montagna e per la neve in tutte le sue declinazioni e dimensioni, da quella del relax e del puro divertimento a quella più competitiva. Una vera regina nel panorama dello sci a livello mondiale, che vedrà le piste del vasto comprensorio sciistico internazionale Espace San Bernardo, tornare ad ospitare le gare di Coppa del Mondo di Sci femminile nelle giornate del 29 febbraio e del 1° marzo 2020. In questo luogo dove è vivo l’orgoglio della tradizione, la vacanza è sport, tempo per se stessi e rigenerazione.