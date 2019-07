Lady Gaga lancia linea prodotti bellezza in esclusiva su Amazon

Lady Gaga lancerà una linea di prodotti di bellezza che sarà venduta in esclusiva su Amazon dal prossimo settembre. La pop star ha spiegato al 'Business of Fashion' di aver scelto il colosso dell'ecommerce di Jeff Bezos come partner perché condivide il messaggio dell'auto accettazione. Lady Gaga ha poi annunciato via Twitter che i preordini per Haus Laboratories - questo il nome del brand - saranno possibili dal prossimo 15 luglio.

"Alle volte la bellezza non arriva naturalmente dall'interno ma io sono grata che il makeup abbia stimolato in me un coraggio che non pensavo di avere", ha twittato Lady Gaga dicendo di non essersi mai sentita bella da giovane e di aver faticato a trovare in se stessa bellezza esteriore e interiore.