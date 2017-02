Lady Gaga senza slip. E Debora Salvalaggio-Belen... TUTTE LE FOTO

DEBORA SALVALAGGIO SENZA SLIP (VEDI GALLERY)



Ecco la modella, attrice e showgirl Debora Salvalaggio durante il backstage. Gli slip si abbassano in posa sensuale... Uno scatto molto erotico per il calendario Max del 2008.

JOANNA KRUPA SI SPOGLIA



La Krupa, dal bagno, si mostra nuda. Ma a ben guardare ha degli slip color carne che non deludono e si copre appena il prosperoso seno con le braccia. “Relax haters”, scrive a supporto delle immagini, per zittire chi spesso la critica sui social.



Naike Rivelli posta sempre sui social foto erotiche



Eccone una foto scattata allo specchio dove appare completamente nuda. Si copre il seno con una mano e con l'altra le parti intime e ai follower su Instagram chiede: "Chi mi ha scattato questa foto?". L'arcano è subito svelato con un altro post che mostra il patrigno Fabrice Kerherve e la mamma Ornella Muti armeggiare con i cellulari.

Intanto arriva la notizia: Naike Rivelli, a sorpresa, sarà all'Isola dei famosi a partire dalla seconda puntata, insieme a mamma Ornella Muti, secondo il Corriere della Sera. Due concorrenti speciali: Ornella Muti e Naike Rivelli hanno accettato dopo mesi di trattativa (e dopo l’esclusione di Wanna Marchi e Stefania Nobile).

Gracia de Torres turista a Miami... senza slip

Gracia de Torres fa impazzire Instagram. La super modella, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, ha postato una serie di scatti ad alto tasso erotico, offrendosi ai suoi follower "come mamma l'ha fatta".



Dayane Mello senza slip? La verità sulla star dell'Isola dei Famosi. LE FOTO



Dayane Mello è sempre più star. La modella brasiliana, accostata a Marco Borriello nelle scorse settimane, sta per iniziare la sua avventura sull'Isola dei Famosi in Honduras nel reality di Canale 5. Nelle scorse settimane face scalpore il suo vestito con spacco alla Mostra del Cinama di Venezia. Dayane Mello incantò il mondo e lasciò un dubbio a tanti osservatori: avrà avuto o no gli slip? Al quesito è arrivata qualche tempo dopo la risposta della stessa Dayane. 'Mi hanno chiamato da tutto il mondo. È il mio lavoro, le mutande c'erano, erano piccoline ma c'erano! Mi piace veramente stare nuda, quando torno a casa, sono così, brasiliana. È involontaria questa cosa, mi piace! Questa cosa del vestito è stato un movimento sbagliato".

VIP SENZA SLIP: ECCOLE TUTTE



Guarda la gallery - Fisico statuario e sensuale, la modella, attrice e showgirl Elisabetta Gregoraci, moglie dell'imprenditore Flavio Briatore, è stata paparazzata in un memorabile scatto del settimanale Chi sul "lato bello dell'estate": Elisabetta Gregoraci è al mare e lo slip del bikini scivola via... Foto rivista Chi

Instagram in delirio per l'ultimo video postato da Belen Rodriguez: si tratta del backstage della nuova campagna pubblicitaria di Cotril, marchio di cui Belen Rodriguez è socia insieme a tanti altri vip. Belen Rodriguez posa completamente nuda, coprendosi il seno con le braccia e accavallando le gambe in una posa molto sensuale...

Foto da video Instagram Guarda la gallery - Belen Rodriguez

Una Barbara Palvin bollente interpreta Sharon Stone nella scena indimenticabile ad alto tasso erotico di Basic Instinct per il calendario dell'avvento di Love Magazine

Maria Sharapova in campo senza slip? Anche una campionessa di stile (tennistico e non solo) come lei ha 'dimenticato' in passato la biancheria intima in campo? Forse o forse no. Ma la divina Masha ha avuto di certo un incidente a New York fuori dal campo quando presentò le caramelle Sugarpova. Ad ogni modo, la notizia che più tiene in ansia i fans della Sharapova è: "Quando Maria tornerà in campo?" Presto. La squalifica nel caso doping sta terminando e il 26 aprile farà il suo ritorno nel torneo di Stoccarda. A maggio poi l'onore toccherà agli Internazionali d'Italia a Roma dove ha già vinto tre volte: 2011, 2012, 2015. E chissà che questo 2017 non sia l'anno del poker.

Guarda la gallery - PIPPA MIDDLETON, L'ABITO CORTO SFUGGE

Guarda la gallery - Chiara Ferragni e Fedez: amore a gonfie vele. Chiara Ferragni indossa un abito sexy, trasparente ricamato, che lascia vedere il suo fisico da modella e che su Instagram ha fatto il boom di like...

Quando anche Mara Carfagna andava senza slip... Ecco tutte le foto

Mara Carfagna è da tempo in politica, ma gli italiani ben ricordano quando calcava i palcoscenici della tv come valletta, presentatrice e showgirl. Indimenticabile anche il suo calendario. Ed ecco, tra le sue apparizioni sul piccolo schermo, quella volta in cui durante un balletto...



Melissa Satta e Alena Seredova tradite dallo slip. La Sharapova fa senza. E Giulia Salemi... TUTTE LE FOTO



Laura Freddi senza slip fa il giro del web. Le mutandine del costume le sfuggono durante una "prova coraggio" del Grande Fratello Vip. Una gaffe in diretta televisiva che non è sfuggita ai telespettatori. Laura Freddi è in bikini dentro la vasca trasparente della casa . Su di lei cadono alcuni ingredienti (tiramisù, salsa di pomodoro etc), che lei, al buio, deve indovinare. Quando arriva il momento della trippa Laura Freddi si abbassa le mutadine per liberarsi dal cibo, ma le telecamere la stanno inquadrando proprio in quel momento e...

Laura Freddi (e non solo) al GF Vip Guarda la gallery



EUGENIE BOUCHARD NON SOLO SLIP E OMBELICO. LATO B DA URLO. LE FOTO



Eugenie Bouchard strega il pubblico degli Australian Open. La tennista canadese è il vero sexy simbol del primo Slam stagionale. Il suo lato B è considerato tra i più belli del circuito, ma ora mostra anche altre armi. Intanto ha giocato a ombelico scoperto. E poi, sotto il gonnellino c'è chi giura che fosse senza slip. Vero o non vero di certo la Bouchard ha già vinto per acclamazione il titolo di tennista più sexy del torneo...



Eugenie Bouchard, Instagram

Alena Seredova tradita dallo slip che non c'è



E' un episodio accaduto in passato al party di Azimut. La bellissima modella paparazzata con un abito di seta bianca, sotto il quale non indossa proprio nulla. E non solo. Siete sempre stati curiosi di vedere per intero il tatuaggio che Asia Argento ha sul pube (il famigerato angelo?). Eccolo (guarda la gallery). La figlia di Dario Argento si mostra in queste foto in maniera quanto mai ammiccante: le mutandine sembrano sul punto di essere sfilate e riusciamo a scorgere le sue parti più intime...

LA KIM KARDASHIAN RUSSA

MOSTRA IL LATO B PERFETTO

E NON SOLO

Incidente sexy per Yvonne Sciò, attrice, ex di ‘Non è la Rai’ e protagonista di tanti film, che alla sfilata cade sul red carpet e mostra tutto...

Antonella Mosetti si cambia le mutandine in diretta tv (nel corso dell'ultimo GF) e quel selfie sui social senza slip davanti allo specchio...



Antonella Mosetti Guarda la gallery



Anche Emma Marrone senza slip, beccata! Proprio come Giulia Salemi, senza mutandine sul red carpet di Venezia...



Ci sono tanti "casi Calabrese" in tv e non solo: ecco tutte le vip a cui, per sbaglio, è capitato che si scoprissero le intimità...

Costanza Calabrese è stato solo l'ultimo caso. E' tornata alla conduzione del Tg5 con un pizzico di imbarazzo, forse, dopo la scena alla Basic Istinct di cui è stata involontariamente protagonista la scorsa settimana. Mentre leggeva le news, Costanza Calabrese aveva mosso le gambe e le si erano visti gli slip proprio come nella famosa scena con protagonista Sharon Stone... Ora la nota giornalista è tornata in video: attenta alle cosce, però...

Costanza Calabrese, Basic Instint al TG5: si vedono gli slip della giornalista



La settimana scorsa la conduttrice del Tg5 Costanza Calabrese ha mostrato - involontariamente - gli slip in diretta durante il telegiornale. In una scena che ha ricordato a molti "Basic Instict" con Sharon Stone.



Costanza Calabrese si vedono gli slip per colpa del tavolo di vetro del Tg5



Durante la conduzione infatti Costanza Calabrese è stata tradita dal tavolo in vetro che mostra le sue parti intime. Il video della giornalista del Tg5 è divenuto in poco tempo virale sul web.

Costanza Calabrese, Basic Instint al Tg5: si vedono gli slip. VIDEO

LE VIP MOSTRANO GLI SLIP: TUTTI I CASI

Guarda la gallery - Concerto ad alto tasso erotico per Laura Pausini in Perù

L'accappatoio di Laura Pausini si è aperto mostrando "tutto". La cantante infatti non indossava gli slip... Ma lei ha reagito con prontezza: "Se l'hanno vista l'hanno vista, ce l'ho come tutte le altre! Buonanotte a tutti". Avrebbe potuto far finta di nulla o chiudere l'accappatoio con preoccupazione andando avanti con il brano. Ll'imprevisto siè così trasformato in una chiusura a effetto, giocosa e ironica, che ovviamente ha fatto il giro del mondo sul web.

TUTTE LE ALTRE

Ecco le foto di Aida Yespica

Elle McPherson, The Body

MISS MARIA; IL PIU' FAMOSO LATO B DELLA STORIA

FOTO DI FABIO PERRONE - Guarda la gallery



