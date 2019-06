Lamborghini menswear continuano la crescita e la distribuzione internazionale

Swinger International, dopo aver siglato nel 2018 un importante accordo di licenza con Automobili Lamborghini per la linea Menswear, investe per rafforzare, accanto all’e-commerce, la rete di retailer e partner nel mondo. Nella prossima stagione primavera estate 2020 Swinger svilupperà la già esistente rete distributiva di circa 30 nazioni attraverso la personalizzazione di corner e di negozi monomarca.

La strategia prevede un nuovo Concept Retail, di recentissima e moderna ideazione, che affiancherà la distribuzione wholesale, con fulcro nel nuovo showroom Automobili Lamborghini in pieno centro a Milano, nel quadrilatero della Moda, rafforzato da un’ampia rete internazionale di agenti e distributori.

Swinger oggi è proprietaria del marchio Genny e licenziataria di Versace Jeans Couture e Cavalli Class. Il design Lamborghini sarà il riferimento costante di questa partnership, per garantire che ogni capo sia ambasciatore del DNA della Casa delle super sportive.

“Grazie alla nostra struttura produttiva e distributiva entrambe le nostre realtà potranno cogliere nuove e importanti opportunità di crescita e sviluppo. È un grande onore per la società che guido collaborare con un’azienda iconica e prestigiosa per il Made in Italy come Automobili Lamborghini”, commenta Mathias Facchini, Presidente di Swinger International. of Swinger International.

Automobili Lamborghini presenta la collezione Menswear primavera estate 2020, un total look suddiviso in tre linee che declina in abbigliamento e accessori i codici di stile della Casa delle supersportive: informal luxury, future shapers e designers of experience. Ogni modello è ideato per i viaggiatori contemporanei dallo stile impeccabile e che amano capi performanti e funzionali.The-luxe ID. Le costruzioni, i tagli e i dettagli uniti alla ricerca sui materiali e sui tessuti creano l’identità sartoriale della linea Informal Luxury in cui gli indispensabili del guardaroba maschile coniugano la cifra stilistica del semi-formale e il know-how tecnologico di Automobili Lamborghini. La giacca packable superlight ha l’interno in stampa camouflage Lamborghini; lo stesso pattern mimetico torna sulle felpe, t-shirt e polo e sul beachwear. Le tinte sono quelle forti dell’Arancio Xanto, del Grigio Telesto, del Grigio Titans e del Blu Achelous; il logo Lamborghini è interpretato anche nella versione maxi a contrasto.New Casual Pleasure. Il carattere della linea Casual è up to date e H24: la tendenza diventa un tracciato ricco di spunti tradotti in grafiche accattivanti e vestibilità contemporanee da indossare tutto il giorno. Color block per le felpe, le polo, le t- shirt e il beachwear, con la Y distintiva del brand a contrasto. I capispalla hanno inserti luminescenti sulle maniche e i loghi riflettenti sulla schiena come nel bomber in tessuto memory light WR. La giacca in nylon 20D con imbottitura in graphene, grazie ai materiali tecnici performanti, unisce un isolamento termico ad un potere antistatico e antibatterico.Athletic-minded. Approccio sportivo per la linea Pilota Ufficiale in cui il carattere dinamico si traduce in capi arricchiti da un forte heritage tecnologico. Il giubbotto in nylon stretch WP con stampa in graphene ha proprietà di termoregolazione e caratteristiche batteriostatiche. La supercar jacket in pelle nera con tagli racing è definita da profili fluo Verde Selvans. Le polo e le maglie hanno speciali texture in materiale bioceramico dalle proprietà antibatteriche e termoregolatrici perfette per lo sport, ideali per la vita quotidiana ad alte temperature. La palette cromatica è essenziale e ruota intorno al bianco e nero, al Grigio Telesto e Titans, con flash di Verde Selvans.La collezione si completa con gli accessori che replicano i temi e le grafiche della main collection, in una proposta perfetta per costruire un total look funzionale.Così la linea Pilota Ufficiale predilige materiali tecnici e sportivi – come il reflex, la mesh 3d, le stampe effetto carbonio – per esprimere il carattere sportivo negli accessori per il tempo libero, dal roll top backpack e travel case alla Gym Bag, spesso impreziositi da numero 63 che celebra l’anno della nascita di Automobili Lamborghini.Elemento distintivo della sezione Casual è il nylon che, abbinato a materiali tecnici come il TPU, antiabrasivo e totalmente impermeabile, crea accessori perfetti per il tempo libero come l’easy backpack con le stampe caratteristiche delle t-shirt e il maxi sacco in nylon con chiusura a coulisse d’ispirazione nautica. Crossbodies e zaini multipocket caratterizzano la proposta più formale: modelli con ampi scomparti e protezioni interne, perfetti per contenere laptop e documenti.Le sneakers con fondo in gomma sono proposte con tomaia in nylon, con effetto spalmato, con touch color audaci o con la stampa camouflage in tinte forti. La nuova capsule di sneakers dall’effetto washed ha la Y con piping a contrasto.Focus sui fondi dei modelli tra cui spicca quello a cassetta su tomaia con grafica a Y, sia come patch che punzonato. I fondi sono chunky per le sneakers in linea con l’urbanwear contemporaneo; quelli knitted sono caratterizzati da leggerezza e comfort e si abbinano a tomaie a calzino in neoprene e mesh.