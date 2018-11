Lanvin Uomo, addio del direttore artistico Lucas Ossendrijver

Lo stilista Lucas Ossendrijver lascia la maison Lanvin dopo 14 anni alla guida delle collezioni maschili del marchio francese come direttore artistico. "Siamo molto grati - scrive Jean-Philippe Hecquet, ceo di Lanvin, in una nota - per la dedizione che Lucas ha mostrato alle collezioni maschili di Lanvin per poco più di un decennio. Ha aiutato la maison a sposare un minimalismo elegante che ha evitato le tendenze, preferendo concentrarsi sull'evoluzione della propria percezione dell'uomo contemporaneo. La sua competenza tecnica e creatività nei tessuti e nelle sagome segneranno per sempre i codici di Lanvin". "Ho avuto un'esperienza straordinaria. Voglio ringraziare la mia squadra - commenta lo stilista - i miei partner e i miei produttori senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile".