Lapo Elkann è nuovamente innamorato.A Portofino si bacia con una russa da urlo

L’estate di Lapo Elkann è partita come meglio non si poteva: in barca al largo di Portofino con una mora da urlo. Infatti è stato beccato dal settimanale Chi in compagnia di Tanya Frolova, modella russa di 26 anni. Una bellissima ragazza scura e alta almeno 1,80 mt.

Il rampollo di casa Agnelli, forse l'unico a essere rimasto single in una delle famiglie più famose della penisola, bacia con passione l’ex finalista di Miss Russia. Caldi abbracci e bollenti baci con la lingua coinvolgono i due in un momento di passione sfrenata.

Il fine settimana di Lapo comincia il sabato pomeriggio sulla barca con un po' di amiche, poi il fuoco tra Elkann e Tanya si fa via via più evidente e i giochi più pericolosi. Quando scendono in piazzetta a Portofino per l'aperitivo l'attrazione è palpabile. Tutti li guardano, ma sono abituati a vedere Lapo in compagnia di belle donne.