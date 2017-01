Lapo Elkann lascia i social: "Grazie a tutti, ora voglio vivere solo offline"

Lapo Elkann su Instagram: "Grazie a tutti, ora voglio vivere solo offline"

Cambio di vita per Lapo Elkann. Dopo lo scandalo del finto rapimento a New York, Lapo Elkann rompe il silenzio e posta su Instagram una foto sorridente con la quale dice addio ai suoi follower. « Vorrei ringraziare tutti i follower del mio account - coloro che mi stimano, e (perché no) anche quelli che hanno espresso opinioni diverse che meritano comunque rispetto. Tutti assieme mi avete spronato a migliorare. Oggi, però, comincia una nuova fase per me - personale e professionale - e la vorrei vivere nella vita reale, “offline”, anziché in quella virtuale. Questo non vuole essere un addio, semmai un arrivederci. Grazie a tutti di tutto, Lapo

Lapo Elkann malinconico e solo: prima uscita pubblica dopo lo scandalo

Doppiopetto e cerotto. Così è riapparso in pubblico Lapo Elkann dopo lo scandalo newyorkese di un mese e mezzo fa. Il rampollo di casa Agnelli, che il 25 gennaio dovrà comparire davanti ai giudici per rispondere di falsa denuncia, è ricomparso a Portofino per il funerale dell'amica Franca Sozzani ai primi di gennaio 2017.

A pubblicare le foto esclusive è il settimanale Diva e Donna, che mostra dunque le prime immagini di Lapo dopo l'arresto negli Usa per aver simulato un sequestro al fine di ottenere denaro dalla sua famiglia. Il giovane Agnelli, sempre legantissimo, appare scuro in volto e con un vistoso cerotto sulla fronte.

Anche l'atteggiamento è dimesso: mani in tasca e sguardo basso. In doppiopetto, camicia bianca e capelli ingellati ha preso parte alla cerimonia nella chiesa di San Giorgio, dove ha anche distribuito i foglietti delle letture, rimanendo però sempre solo e senza parlare con nessuno.