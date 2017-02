Ha dato l'addio ai social pochi giorni fa, ma evidentemente ai paparazzi non si può sfuggire. Così Lapo Elkann, il rampollo di casa Agnelli, è stato fotografato dal settimanale “Diva e donna” mentre, in abbigliamento sportivo, mentre fa shopping per le vie di Milano, tra acquisti di jeans strappati e pesi per fare body building in un grande magazzino. Poi Lapo Elkann sale su una lussuosa Maserati e se ne torna a casa.