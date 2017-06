Larusmiani lancia la sua e-boutique

Lo storico marchio di via Montenapoleone affronta il cambiamento digitale con Accenture Interactive, parte di Accenture Digital, che ha realizzato la boutique digitale del noto brand basata su Experience Commerce. Il concetto cardine della eBoutique è l’estensione dell’esperienza vissuta dal cliente, dalla Boutique al mondo digitale e viceversa.



Tra le innovazioni presenti nella soluzione realizzata da Accenture, il eVideo Commerce un vero e proprio cortometraggio che consente di vivere l’Heritage del Brand attraverso un’esperienza cinematografica, interagire in tempo reale con il dettaglio dei prodotti ed acquistarli, la eConcierge consente di accedere ad un mondo di servizi esclusivi Larusmiani come poter vivere l’emozione di essere accompagnati nello shopping da un auto da collezione con chauffeur; l’eService per prenotare servizi personalizzati come la rifinitura di un vestito bespoke fatto a mano o il servizio di cura del prodotto; l’eStore per interagire con la boutique attraverso funzionalità come il Click-Reserve & Collect ed infine l’eShowrooming, uno showroom digitale per interagire con tutto il mondo dei buyer.



L’esperienza creata con la eBoutique Larusmiani risponde alla necessità di creare una continuità di relazione tra il brand e il cliente: una customer experience estesa, oggi elemento essenziale per avere successo nel mercato globale della moda e del lusso.



In occasione della serata di lancio del progetto di eBoutique il concetto di Experience Commerce proposto da Accenture ha preso vita dentro e fuori dalla Boutique Larusmiani. All’esterno ad illustrare il servizio di eConcierge una Bentley Rt Mulliner con chaffeur, l’ultima Bentley fatta interamente a mano, all’entrata della boutique una parete interattiva per scoprire i dettagli dei singoli capi ed acquistarli sul momento. Tramite il servizio “Buy Online & Pick up in Store” è stato possibile poter comprare online e ritirare in-store un prodotto consigliato da Guglielmo Miani.



All’interno del sito anche un’ampia selezione di prodotti Lorenzi by Larusmiani. Dopo la chiusura nel 2014 della storica coltelleria Lorenzi di Via MonteNapoleone a Milano, il Signor Aldo Lorenzi ha passato il testimone e tutto il proprio know-how a Guglielmo Miani, che continua con passione la tradizione degli accessori di Aldo Lorenzi con il Marchio Larusmiani. Al piano inferiore della Larusmiani Concept Boutique è stata ricreata l’atmosfera di Lorenzi grazie a tutto il mobilio originale e l’archivio storico di oltre 2.000 pezzi artigianali unici al mondo.