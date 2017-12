Larusmiani, prima boutique a Sankt Moritz

Guglielmo Miani, CEO e Presidente Larusmiani, annuncia la nuova apertura nella rinomata località del Canton Grigioni: '' E' il primo punto vendita Larusmiani in Svizzera e sono lieto di aver scelto Sankt Moritz, una delle più rinomate località sciistiche al mondo. Il negozio è un tributo alla città, i colori richiamano quelli di San Maurizio il Santo patrono del luogo. Si tratta di un punto vendita stagionale, ma non è escluso che valuteremo la possibilità di renderlo un vero e proprio flagship Larusmiani."



Realizzato dal team di architetti e progettisti dello storico marchio Milanese gli interni sono caratterizzati da pareti dai grafismi a contrasto e uno spazio minimalista. Toni del giallo senape e blu oceano e pavimento in moquette fanno da cornice per la proposta invernale Larusmiani. Nella boutique i migliori capi in cachemire, lana vergine, pelle e altri tessuti pregiati per l'uomo che vive la montagna in-door e out-door. I Gentlemen's essentials Lorenzi by Larusmiani completano l'offerta con una vasta gamma di accessori artigiananali per il grooming, la caccia, il tempo libero e la cucina. Ottime soluzioni per coloro che, di passaggio o habituè di Sankt Moritz, sono alla ricerca di una esclusiva idea regalo in Engadina.



Fondato nel 1922 dal talento di Guglielmo Miani SR, Larusmiani è oggi il brand del lusso di abbigliamento e sartoria più antico di Via Montenapoleone, cuore pulsante del quadrilatero della moda milanese e autentico emblema dello stile italiano. ??Larusmiani combina sapientemente qualità assoluta, eleganza e artigianalità rigorosamente handmade in Italy: il ritratto del gentleman classico con un twist contemporaneo che persegue i dettami dello stile e allo stesso tempo è autore di cambiamenti e innovazioni.



Dal 2015 gli accessori Lorenzi by Larusmiani impreziosiscono ulteriormente l'offerta lifestyle del marchio milanese, suggellando l'importanza dell'artigianalità e della cura per il dettaglio. Lo storico negozio di Aldo Lorenzi è situato ricostruito al basement floor della Boutique di via Montenapoleone.