Lattuga killer, l'allarme manda in panico gli Usa. Lattuga killer: ecco qual è

Lattuga killer, allarme negli Stati Uniti





La "lattuga killer” manda in panico gli Stati Uniti. Si allarga l'infezione provocata dal batterio Escherichia coli per il consumo di lattuga romana prodotta in Arizona, nella zona di Yuma. Dopo oltre 120 casi segnalati in ben venticinque Stati tra marzo e aprile, è arrivato il primo decesso da "lattuga killer", causato da una infezione alimentare provocata dal batterio Escherichia coli. Oltre la metà dei coinvolti e' stata ricoverata in gravi condizioni, secondo gli ultimi dati diffusi dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc), tra i piu' importanti organismi di controllo della salute negli Stati Uniti.





Stati Uniti, pericolo lattuga killer. Ecco quale non mangiare





L'infezione da "lattuga killer" e' violenta e le autorita' invitano ad astenersi dal consumo di lattuga che arriva dall'Arizona. Nei casi più gravi il batterio puo' provocare insufficienza renale. La maggior parte dell'insalata lavata e imbustata negli Usa proviene dalla Salinas Valley, in California, ma nei mesi piu' freddi la produzione viene spostata in Arizona. Le infezioni da E. coli non sono rare ma questo e' il caso piu' grave dal 2006 per numero di stati coinvolti. I primi casi erano stati segnalati nel New Jersey a marzo.





Lattuga killer negli Usa, un morto e oltre 120 casi di infezione





In una fattoria della zona di Yuma è stata individuata la fonte di un focolaio di infezioni rilevato in una prigione dell'Alaska dove otto detenuti si sono ammalati dopo aver mangiato lattuga romana. Ma non è chiaro da dove abbia avuto origine il resto dell'epidemia.