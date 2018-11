Lavazza racconta le buone notizie per la terra nel Calendario 2019

Lavazza racconta attraverso il linguaggio visivo le buone notizie per la terra nell’edizione 2019 del suo celebre calendario, giunto alla sua 27esima edizione e realizzato con la direzione creativa dell’agenzia Armando Testa, come scrive Engage. L’azienda ha deciso di porre l’accento su quei progetti virtuosi di riforestazioni, tutela delle biodiversità, conversioni di zone industriali in aree verdi che, individuati in tutto il mondo insieme al Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, possono contribuire alla salvaguardia della natura e quindi del pianeta.

Intitolato "Good to Earth", il calendario porta quest’anno la firma della fotografa Ami Vitale, scelta per documentare sei installazioni artistiche immerse nell’ambiente, ovvero le opere degli artisti Hula (Svizzera), Mantra (Kenya), Saype (Colombia), Gomez (Thailandia), Millo (Belgio) e Gerada (Marocco).