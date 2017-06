Le botteghe storiche: 100 indirizzi della tradizione a Milano

Nato da una rubrica settimanale di Alberto Oliva su Il Giorno e realizzato interamente dalla testata in collaborazione conAutogrill e il contributo del Comune di Milano,

“Le Botteghe Storiche” è un libro che racconta alcune delle realtà commerciali che caratterizzano la città, per così dire “da sempre”, nella memoria dei suoi cittadini.

100 racconti di luoghi e di persone che, con professionalità e impegno, sono diventati patrimonio di questa straordinaria metropoli che ha nel commercio e nei servizi la sua anima più vera e di cui le botteghe storiche rappresentano una ricchezza culturale prima ancora che commerciale.

Una guida pratica, tascabile, facile da consultare, con indirizzi, mappe e schede illustrate, divise per aree, completa di indici per zone e tipologie, incluse le 31 new entry che ricevono il 26 giugno dal Comune il prestigioso attestato, alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala e dell’assessore alle attività produttive Cristina Tajani.

Il libro sarà distribuito in edicola a Milano in omaggio con IL GIORNO martedì 27 giugno.