Le dipendenze giovanili: alcool, cannabis e gioco d’azzardo in pole

Boom delle nuove dipendenze dei minorenni: allarme per le dipendenze tra i giovani

Nuovo studio sulle dipendenze dei giovani pubblicato dai medici dell'Istituto Bambino Gesù per la Salute del Bambino e dell'Adolescente nel nuovo numero della rivista “A Scuola di Salute”. I dati pubblicati dalla rivista sono a dir poco allarmanti e confermano come il problema delle dipendenze tra i giovani in Italia sia ancora molto serio.

Le dipendenze dei giovani: giovani dipendenti da alcol, fumo e gioco d'azzardo già in tenera età. I dati

Dallo studio sui giovani e le loro dipendenze è emerso che uno su cinque nella fascia tra i 15 e i 34 anni consuma frequentemente alcolici, uno su cinque nella fascia tra i 15 e i 34 anni consuma frequentemente alcolici. E soprattutto, la metà, per l'esattezza il 49%, degli under 19 ha giocato d'azzardo almeno una volta all'anno. In particolare, il 20% dei ragazzi tra i 10 e i 17 anni frequenta agenzie di scommesse e il 25% dei più piccoli (di età compresa tra i 7 e i 9 anni) usa la propria paghetta per lotterie e gratta e vinci. Sarebbero i minorenni, quindi, ad avere maggiore probabilità di cadere nel circolo del vizio.

Allarme dipendenze giovani: ecco la nuova Italia delle dipendenze giovanili. Il gioco d’azzardo

Come riconoscere se un minore ha bisogno di aiuto? Secondo gli esperti esistono diversi segnali che possono farci capire quando un ragazzo è diventato dipendente dal gioco. A parte l’interesse verso il gioco nei centri scommesse o online, tra i segnali indicatori della dipendenza ci sono anche il disinteresse verso le attività scolastiche e ricreative, le frequenti assenze ingiustificate, i disturbi del sonno e i furti in casa.