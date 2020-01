Le icone sexy del 2020? Sul podio anche Bianca Balti e Vittoria Ceretti. FOTO

Quali sono le attrici e modelle con le quali gli italiani avrebbero più volentieri una relazione? Incontri-ExtraConiugali.com ha elaborato una classifica delle «icone sexy» del 2020, stilando una graduatoria delle donne-simbolo più calde di questo Anno Nuovo, donne per le quali gli italiani tradirebbero volentieri la loro partner ufficiale.

Secondo il sondaggio, realizzato nei primi giorni di gennaio 2020 su un campione non probabilistico di 2mila uomini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, iscritti al portale Incontri-ExtraConiugali.com, al primo posto si classifica Vittoria Ceretti (21 anni), la top model emergente che ha già al suo attivo centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi per i più importanti brand, includendo Chanel, Burberry, Ferragamo, Cavalli, Dior, Valentino, Louis Vuitton, Hermès, Lanvin, Miu Miu, YSL e Givenchy.«Forse non è ancora del tutto conosciutissima dal grande pubblico, ma Vittoria Ceretti è la top model italiana del momento, tra le più richieste dalle grandi firme della moda.

Ha sfilato anche per Alberta Ferretti, Max Mara, Fendi, Moschino, Versace, Bottega Veneta e Tod's e basta sfogliare una rivista o dare un'occhiata ad Instagram, dove la super modella ha oltre 801mila follower, per rendersene conto» commenta Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale dedicato a chi cerca un'avventura in totale discrezione e anonimato.Sul podio, secondo il sondaggio, c'è anche un'attrice spericolata, che ama esibirsi posando in situazioni pericolose: la statunitense McKenna Knipe (24 anni) già nel cast della serie di MTV "Life of Ryan" ed interprete sul grande schermo di film come "Corpse" e "Catwalk", che si classifica al secondo posto. E poi, al terzo posto, la super modella Bianca Balti (35 anni), che -con 1 milione di follower su Instagram, 2 figlie ed una carriera ancora molto attiva come modella e come designer di costumi da bagno- si rivela ancora oggi una delle modelle più amate dal pubblico italiano.Quali sono le altre donne più sexy del 2020? Tra le modelle e attrici con le quali gli italiani avrebbero volentieri una relazione extra-coniugale troviamo in quarta posizione un'altra italiana: Chiara Scelsi (23 anni), nata a Sesto San Giovanni da mamma brasiliana e padre calabrese. A darle un'opportunità è stato lo stilista Karl Lagerfeld. Chiara è poi riuscita a superare il casting per Chanel, abbattendo lo stereotipo della modella da passerella con un'altezza non inferiore a 1,75.

Quinta è un'altra attrice statunitense, Courtney Taylor Burness (24 anni), conosciuta per i suoi ruoli in "Thank You for Smoking", "Fur - Un ritratto immaginario di Diane Arbus" e "Premonition", film quest'ultimo con il quale ha avuto la nomination agli «Young Artist Awards» come migliore attrice giovane non protagonista.Poi, sesta, è l'attrice e cantante pop Samantha Boscarino (25 anni), originaria della California, conosciuta per il film "The Clique", per il personaggio di Molly Garfunkel nella serie "How to Rock" in onda su Nickelodeon e per il suo ruolo da protagonista come Ellie Davis nel film televisivo "The Cheerleader Murders".Dopo di lei, settima, si colloca l'attrice, cantante e ballerina statunitense Elizabeth Gillies (26 anni), conosciuta soprattutto per aver interpretato Jade West in "Victorious", serie televisiva trasmessa su Nickelodeon. Ma già aveva debuttato ad appena 15 anni a Broadway, interpretando Lucy Dunn nel musical "13".

E poi ancora, all'ottavo posto, troviamo un'altra attrice e cantante statunitense: Bella Thorne (22 anni), conosciuta principalmente per aver interpretato Cece Jones nella serie "A tutto ritmo" in onda su Disney Channel e Paige Townsen nella serie tv "Famous in Love". Più recentemente è stata nel cast del film "Midnight Sun".Nona segue l'ormai celebre Selena Gomez (27 anni), attrice e cantante apparsa in molte serie televisive della Disney. Da bambina ha recitato nella serie TV "Barney & Friends" e successivamente per 6 anni ha interpretato il ruolo della protagonista Alex Russo nella serie "I maghi di Waverly".Decima, chiude la classifica di Incontri-ExtraConiugali.com, l'attrice israeliana naturalizzata statunitense Odeya Rush (22 anni) che ha iniziato a recitare all'età di 12 anni in "Law & Order: Unità Speciale" e che si è poi affermata interpretando il ruolo di Joni nel film "L'incredibile vita di Timothy Green" e di Hannah Stine nel film "Piccoli Brividi".Queste sono le attrici e modelle, tutte molto giovani, con le quali gli italiani avrebbero volentieri una relazione extra-coniugale, accomunate nella top-10 di Incontri-ExtraConiugali.com oltre che dalla bellezza anche e soprattutto dal loro sex-appeal in grado di scaldare con la loro sensualità questo freddo gennaio 2020.

«D'altra parte quello di gennaio è un mese "caldo" per i tradimenti» sostiene Alex Fantini. «Ma -prosegue il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com- non si tratta proprio di tradire, quanto di trasformare un "capriccio" in realtà, per evitare che un'evasione di poco conto possa trasformarsi in una vera minaccia per la coppia».Ed è infatti vero che il numero di coloro che pensano che fare sesso costituisca un tradimento è sempre più esiguo: «la fedeltà fisica ormai non importa più a nessuno, quella sentimentale sì» conclude Alex Fantini.