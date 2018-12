Youtube, le pubblicità più popolari nel 2018

Come ogni anno YouTube stila la classifica delle migliori pubblicità dell’anno che si sta per chiudere, determinate attraverso alcuni dei segnali più rilevanti sulle scelte di visualizzazione degli utenti, come il tempo di visione (watch time), il numero di visualizzazioni e il rapporto tra visualizzazioni a pagamento e quelle organiche.

L’anno dei Cammeo: sei dei dieci spot vedono la partecipazione di due o più celebrity ambassador. Tra i volti di quest’anno ci sono nomi come Cardi B, Rebel Wilson, Lebron James, Serena Williams e altri.

Animazione protagonista: Per la prima volta, la classifica degli annunci di fine anno presenta tre video di animazione: il “LEGO Safety Video” di Turkish Airlines, “Heart of a Lio” di Gatorade e la serie da 5 parti “scegli la tua avventura tipo” di LEGO che promuove il nuovo Jurassic World.

Attenzione allo humor: umorismo e divertimento sono stati i temi vincenti nella maggior parte delle pubblicità del 2018. Tranne in un caso: l’annuncio “Dream Crazy” di Nike con Colin Kaepernick, che ha raggiunto il quarto posto in soli tre mesi.

I numeri del 2018: il tempo di visualizzazione totale per tutti i video è di circa 300 milioni di minuti con 1 Milione di Mi piace.

YouTube Ads Leaderboard 2018

1 Alexa Loses Her Voice – Amazon Super Bowl LII Commercial, 50.1M views

2 YouTube Music: Open the world of music. It’s all here., 39.5M views

3 OPPO F7 – Real Support Makes Real Hero, 31.7M views

4 Nike – Dream Crazy, 27.3M views

5 Turkish Airlines: Safety Video with The LEGO Movie Characters, 25.2M views

6 Groupon 2018 Super Bowl Commercial | “Who Wouldn’t”, 25.5M views

7 Samsung Galaxy: Moving On, 17.4M views

8 HomePod — Welcome Home by Spike Jonze — Apple, 16.3M views

9 Gatorade | Heart of a Lio, 13.7M views

10 Rescue Blue the Dinosaur – LEGO Jurassic World – Pick Your Path, 10.8M