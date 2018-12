Lega: 4 parlamentari leghisti i sex symbol del Palazzo. Eccoli. Il sondaggio

Parlamentari della Lega nuovi sex symbol della politica italiana. Nella passata legislatura a far salire il livello degli estrogeni delle femminucce erano deputati e senatori del Partito Democratico - particolarmente gettonato Matteo Richetti, vice di Maurizio Martina - oggi, invece, con il governo del Cambiamento sono i parlamentari del Carroccio ad essere in testa alla classifica dei belli del Palazzo. Stando ai sondaggi lampo della Bouvette e al chiacchiericcio romano, come ha scritto Romana Liuzzo in una fortunata rubrica su Il Giornale, sono quattro i leghisti in cima alle preferenze delle donne.

Molto apprezzato Gianluca Cantalamessa, napoletano nato il 2 febbraio 1968, che per molti sembra un attore di Hollywood o di una soap opera di successo come Il Segreto. Figlio dell'ex europarlamentare missino Antonio Nicola Cantalamessa, il bello della Lega del Sud vive a Napoli, è sposato, ha due figli e di professione fa l'assicuratore. Cantalamessa ha iniziato la sua attività politica seguendo le orme del padre nell'MSI, per poi confluire in Alleanza Nazionale e successivamente nel PdL. Nel 2014 ha aderito alla Lega Nord, divenendone Coordinatore regionale in Campania.



Gianluca Cantalamessa

Nel poker leghista dei belli c'è anche il piemontese Flavio Gastaldi, nato a Savigliano (Cuneo) il primo luglio 1991. Gastaldi, faccia da secchione e primo della classe, alle elezioni politiche di quest'anno è stato eletto alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Cuneo per la coalizione di Centrodestra. Gastaldi ha un diploma di Istituto Tecnico Industriale e di professione fa l'elettricista.



Flavio Gastaldi

Lombardo doc, uomo tipico delle valli del Nord e bergamasco mangia polenta taragna, Cristian Invernizzi, nato a Treviglio (Bergamo) il 17 giugno 1977, è un altro bello del partito di Salvini. Nel 2013 è stato eletto deputato della XVII legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione IV Lombardia 2 per la Lega Nord. Il 4 marzo scorso è stato rieletto grazie alla vittoria nel collegio uninominale di Treviglio, cuore del Carroccio. Invernizzi è volto televisivo noto della Lega ed è considerato un salviniano doc.

Cristian Invernizzi

Lombardo anche Nicola Molteni, ragazzotto di provincia nato a Cantù il 6 marzo 1976. Deputato della Lega è uno degli uomini più vicini a Salvini e ricopre il ruolo di sottosegretario al ministero dell'Interno nel governo Conte. Molteni è parlamentare ormai di lungo corso. Eletto deputato per la prima volta nelle elezioni del 2008, venendo poi rieletto deputato in quelle del 2013. Diventa tesoriere del gruppo Lega Nord e Autonomie che lascerà poi al collega Roberto Simonetti diventando vicecapogruppo vicario alla Camera. Nel 2012 si è candidato a sindaco di Cantù, ottenendo il 25,3% al primo turno e il 45% al secondo, risultando quindi sconfitto dal civico Bizzozero. Nel 2018 è stato rieletto alla Camera con la vittoria nell’uninominale di Cantù. Molteni è sposato con l'ex direttrice de la Padania Aurora Lussana.