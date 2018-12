Matteo Salvini, foto con Nutella su Instagram. Ma su web è polemica

"Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???". Matteo Salvini posta sugli account social una foto in cui addenta una fetta di pane con la crema al cioccolato e subito si scatenano i commenti. Molti gli fanno notare che questa mattina Catania si e' svegliata con le scosse di terremoto e che ieri a Pesaro e' stato ucciso un pentito di 'ndrangheta: "non e' stato un buon risveglio per l'Italia, te la potevi evitare stamattina" scrivono alcuni follower. "Ma il terremoto mica lo provoca lui..." lo difendono altri supporter. Il dibattito tra sostenitori e detrattori si articola sulle diverse piattaforme social con migliaia di commenti. E intanto dal Pd si annuncia una interrogazione al ministro dell'Interno per avere risposte sull'agguato di Pesaro.