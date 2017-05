Leggimi tra vent'anni: da Facebook al libro. Giorgia Lanzilli si racconta

Foto Facebook

"Vi porto con me in questo mio viaggio, come fosse una confidenza tra amiche, sperando possa alleggerire le vostre giornate infelici e riesca a dar voce a quel grido di felicità che vi scoppia dentro quando guardate i vostri bambini. Vi porto con me nel mio diario segreto, nei miei sbalzi di pensiero, nel mio mondo, e nel giorno in cui tutto è iniziato”.



Inizia così il libro di Giorgia Lanzilli "Leggimi tra vent’anni", in uscita il 9 maggio per Mondadori. Un volume che raccoglie i testi pubblicati sulla pagina Facebook che porta lo stesso titolo. Qui l'autrice racconta quotidianamente la sua vita come mamma di due bambini, Dalila, che ha tre anni, e Andrea, che ha 22 mesi. A leggerla ci sono oltre 80mila fan, soprattutto donne e mamme che ogni giorno si confrontano anch'esse con la sfida della maternità.



“Il libro raccoglie i post che hanno avuto più successo, ma non solo - racconta Giorgia Lanzilli ad Affaritaliani.it -. E' pensato anche per chi non ha mai seguito la mia pagina Facebook e ci sono molti testi inediti. Per esempio, parlo della mia vita prima della maternità e pubblico anche le lettere private che ho scritto ai miei bambini".



La storia 2.0 di Giorgia Lanzilli inizia quando il suo secondogenito ha 6 mesi. "Già con Dalila avevo iniziato a scrivere un diario e mi sono resa conto che, a causa del mio disordine, avevo perso parecchio materiale. Ho pensato che Internet sarebbe stato un posto più sicuro per salvare i miei pensieri e ho iniziato a raccontarmi su Facebook. Dopo 2-3 mesi avevo soltanto 39 fan, tra cui mia mamma, mia sorella, le mie amiche e solo 2 o 3 persone che non conoscevo. Verso queste ultime, però, mi sentivo molto responsabile: proprio pensando a loro ho iniziato a dare una forma più letteraria e meno colloquiale ai miei racconti".

Poi, in una sola notte, avviene il passaggio da 39 a ben 25mila fan. "Ho scritto un post che in poche ore ha avuto grandissimo successo: oltre 130mila like e 100mila condivisioni. Poche righe in cui ammettevo come alcune cose della mia vecchia vita mi mancassero: le unghie perfette, i tacchi alti, il tempo per una doccia di mezz’ora... Concludevo dicendo che, però, ora mi sento come se la vita mi avesse baciato sulla fronte, dato che ogni mattina mi posso svegliare abbracciando i miei figli". Un post "onesto". Poche parole, semplici e sincere, che fanno il giro del web. E' il 5 aprile 2016 e per Giorgia Lanzilli inizia una nuova fase della vita.



"Ho capito di aver creato qualcosa che non era più solo mio. Oltre 4mila mamme mi hanno subito scritto in privato, raccontandomi di tutto: dalla paura per la seconda gravidanza ai sensi di colpa per aver sgridato i figli ai problemi per il rientro al lavoro. Mi sono resa conto di essere diventata un punto di riferimento".



Come le donne vivono oggi la maternità, dai racconti che le fanno su Facebook? "La maternità viene propinata alle donne come il momento di massimo splendore della loro vita. Per comodità la società nasconde le immense difficoltà di questo ruolo, perché è più facile far credere che una mamma possa fare tutto: figli, marito, casa, lavoro. Invece non è così. Da un lato si scopre un amore travolgente e mai sperimentato prima. Dall’altro si deve per forza di cose ridimensionare la propria vita. In alcuni casi si tratta di riorganizzazione, in altri di vere e proprie rinunce. Senza contare poi i problemi che si incontrano sul posto di lavoro: spesso si viene trattate come se durante la maternità si fossero perse tutte le competenze e le capacità cognitive, come se si dovesse ricominciare da capo. Invece una mamma che torna in ufficio ha sviluppato capacità nuove proprio grazie alla maternità, da uno spirito di sacrificio immane alla maggiore capacità di concentrazione. Io penso che noi donne siamo davvero delle creature superiori, abbiamo capacità innate che gli uomini non hanno".