Legittima Difesa, Salvini contro Vauro, ma la Lucarelli lo difende

Legittima Difesa, Salvini minaccia querela contro il vignettista Vauro

Approvata ieri alla Camera a larga maggioranza la riforma della legittima difesa. Occasione ghiotta per il vignettista Vauro Senesi che ha dedicato a Matteo Salvini una vignetta choc: il ministro viene infatti colpito in testa da un proiettele.

Legittima Difesa, Salvini minaccia querela contro il vignettista Vauro: LA VIGNETTA

Nella sua vignetta Vauro ha disegnato Salvini con cellulare in mano e giacca della polizia mentre si fa un "selfie fatale". Il ministro dell'interno nell'immagine del vignettista, scambia la fotocamera del cellulare con una pistola e si spara un colpo in testa. Nella vignetta si vede il proiettile forare la fronte di Salvini e sotto la scritta: "Quando scambiò la pistola per il telefonino".

Legittima Difesa, Salvini minaccia querela contro il vignettista Vauro: LA RISPOSTA DI SALVINI

La risposta di Matteo Salvini non si è fatta attendere. Il ministro ha ripubblicato la vignetta sul suo profilo facebook accompagnata da una frase che non lascia dubbi di interpretazione: "E poi è Salvini che 'semina odio'... - scrive il ministro dell'Interno - Querela per il signor Vauro, che dite? E, alla faccia dei sinistri, buona giornata Amici".

Legittima Difesa, Salvini minaccia querela contro il vignettista Vauro: L'ITALIA SI SCHIERA

I commenti dei follower del ministro sono stati tanti e vari. C'è chi dice di aver segnalato la vignetta a facebook per farla eliminare perchè troppo violenta, e chi invece accusa il vignettista di nascondersi dietro una matita e Vauro viene accusato di non fare satira, bensì ma di spargere solo odio.

Legittima Difesa, Salvini minaccia querela contro il vignettista Vauro: SELVAGGIA LUCARELLI

Sui social sono in tanti a difendere il vignattista Vauro. Tra i tanti spicca Selvaggia Lucarelli che sul suo profilo facebook che difende la libertà di ironia di Vauro scrivendo al ministro Matteo Salvini: "Hai cambiato idea pure sulla satira" scrive la giornalista del Fatto Quotidiano ripescando un tweet del 2015 in cui Salvini prendeva le difese della rivista satirica Charlie Hebdo a poche ore dall'attentato di Parigi".